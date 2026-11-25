पुणे - शहरात घडणाऱ्या कोयता हल्ल्यांचे आणि दहशत माजविणाऱ्या कृत्यांचे व्हिडिओ सध्या समाजमाध्यमांवर प्रसारित केले जात आहेत. शिवाजीनगर न्यायालय परिसरातील हिंसक दृश्यांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत असून, हे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवरून हटविण्यात यावेत, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे..शहरात अलीकडच्या काळात कोयता हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. अनेकदा प्रत्यक्षदर्शी किंवा स्वतः गुन्हेगारच दहशत निर्माण करण्यासाठी या हल्ल्यांचे चित्रीकरण करून ते समाजमाध्यमांवर प्रसारित करतात. अशा व्हिडिओंमुळे अल्पवयीन मुले आणि तरुणांमध्ये गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण होण्याचा धोकाही वाढला आहे..या प्रकारामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसह पालकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. सायबर पोलिसांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन असे हिंसक व्हिडिओ प्रसारित करणाऱ्यांवर कारवाई करावी. संबंधित समाज माध्यम कंपन्यांना सूचना देऊन हे हिंसक व्हिडिओ हटवावेत, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.