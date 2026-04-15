Wagholi News : आर एम सी प्लांट व अनधिकृत शेडच्या ५२२५० चौ. फूट बांधकामावर महापालिकेची कारवाई

वाघोली - जुना जकात नाका व महालक्ष्मी लॉन्स परिसरातील आर एम सी प्लांट व खराडीतील अनधिकृत बांधकामावर महापालिकेने हातोडा टाकला. सुमारे ५२,२५० चौरस फूट बांधकाम, शेड, प्लांट यावर कारवाई करण्यात आली. मात्र आर एम सी प्लांटवर कारवाई करताना दूजाभाव करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. १३ पैकी फक्त ७ प्लांटवर कारवाई करण्यात आली..पहाटे दोन वाजताच कारवाईला सुरुवात करण्यात आली. महालक्ष्मी लॉन्स परिसरात असणाऱ्या रेडी मिक्स (आर एम सी प्लांट) वर कारवाई करण्यात आली. या ठिकाणी १३ प्लांट आहेत. त्यापैकी सातच प्लांटवर कारवाई करण्यात आली. यानंतर खराडी परिसरातील ईऑन आय टी पार्क परिसरातील काही शेडवर कारवाई करण्यात आली. जे आर एम सी प्लांट होते, ते एका नगरसेवकाच्या जागेत होते. तरीही अतिक्रमण विभागाने हातोडा टाकला..यावेळी अधिकारी व नगरसेवक यांच्या मध्ये शाब्दिक चकमक झाल्याचेही कळते. अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त सोमनाथ बनकर यांच्या उपस्थितीत एमएसएफचे ७५ जवान, १६ जेसीबी, ५ गॅस कटर, २ ब्रेकर, ३० सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक आणि ८५ बिगारी सेवक यांचा समावेश होता..कारवाई करताना दूजाभावकारवाई करताना सर्व प्लांट वर कारवाई करणे अपेक्षित होते. १३ पैकी केवळ सात प्लांटवर कारवाई करण्यात आली. पाच प्लांट सोडून देण्यात आले. याचा अर्थ काय घ्यायचा. काही प्लांटला नोटीस न देताच कारवाई केल्याचा आरोप प्लांट मालकांनी केला आहे. पहाटेच्या वेळी का कारवाई केली असा सवाल ही त्यांनी उपस्थित केला. सर्वच कारवाई दरम्यान सर्व सामन्यांच्या आस्थापनावर कारवाई व मोठ्यांना सूट असा महापालिकेचा कारभार सुरू असल्याचा आरोपही करण्यात आला.