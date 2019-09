सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्यात अन् देशात मंदी; काँग्रेसची निदर्शने

पुणे : पुणे शहर जिल्हा काँग्रेसच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने आज(ता.11) करण्यात आली. मंदी, बेरोजगारी महागाई, शेतकरी आत्महत्या, आरोग्य आणि विद्यार्थ्यांच्या समस्यासंह इतर प्रश्नांवर ही निदर्शने करण्यात आली होती. निदर्शकांनी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. सरकारच्या विरोधात फलक झळकावत सरकारचा निषेध व्यक्त केला. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्यात आणि देशात मंदी या मंदीमुळे राज्यात गुन्हेगारी वाढत असल्याचा आरोप यावेळी निदर्शकांनी केला आहे. या मंदीमुळे राज्यात गुन्हेगारी वाढत असल्याचा आरोप काँग्रेस निदर्शकांनी केला. पुणे शहर जिल्हा काँग्रेसच्या वेगवेगळ्या शाखांचा वतीने ही निदर्शन करण्यात आली. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे महागाईची समस्या भेडसावत आहे. त्याचबरोबर शेतमालाला दर नसल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही होत असल्याचा आरोप निदर्शकांनी केला.



