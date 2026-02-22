Pune Health News:डेंगी, चिकूनगुनियाचे रुग्ण राज्यात अधिक; आरोग्य विभाग, गतवर्षी डेंगीचे १४ हजार, चिकूनगुनियाचे ३ हजार ४३९ रुग्ण

पुणे : गतवर्षी डेंगी आणि चिकुनगुनियाच्या कीटकजन्य आजारांच्या रुग्णसंख्येत राज्य आघाडीवर ठरले आहे. गेल्या वर्षी जानेवारी ते डिसेंबरदरम्यान राज्यात एकूण १४ हजार १५९ डेंगीच्या, तर ३ हजार ४३९ चिकूनगुनिया रुग्णांची नोंद झाली. राज्यात डेंगीमुळे २१ मृत्यू नोंदवले गेले आहेत. दरम्यान, पुण्यात एकाही मृत्यूची नोंद झालेली नसली तरी रुग्णांची संख्याही जास्त आहे..वाढती रुग्णसंख्या ही चिंतेची बाब असून डास नियंत्रण करणे, पाणी साचू न देणे, जनजागृती करणे आणि वेळेत वैद्यकीय उपचार घेणे अत्यावश्यक असल्याचे अधिकारी सांगतात. पुणे जिल्ह्यात स्थलांतरित मजुरांची संख्या जास्त असल्यामुळे रुग्णसंख्याही वाढलेली असल्याची माहिती आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली..Corona Update Pune: पुणेकरांना काळजीत टाकणारी बातमी, शहरातील सांडपाण्यात सापडला कोरोना विषाणूचा अंश .याबाबत अधिक माहिती देताना जिल्हा मलेरिया अधिकारी डॉ. अपर्णा पाटील म्हणाल्या, ‘‘पुणे जिल्ह्यातील रुग्णसंख्या वाढण्याची कारणे वेगवेगळी आहेत. यापैकी सर्वात मोठे कारण म्हणजे इतर राज्यांतून तसेच जिल्ह्यांतून शहर व ग्रामीण भागात स्थलांतरित होणारे मनुष्यबळ होय..संशयित रुग्णांची तपासणीचे नमुने थेट राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेत (एनआयव्ही) मध्ये तपासले जातात. इतर जिल्ह्यांमध्ये त्यांच्या केंद्रांमध्ये तपासणी होते. प्रत्येक नमुना डेंगी आणि चिकूनगुनिया दोन्हीसाठी तपासला जातो. एखाद्या रुग्णाला दोन्ही संसर्ग असल्यास त्याची दोन स्वतंत्र नोंद होते, त्यामुळे आकडे वाढल्याचे दिसते.’’.Chhatrapati Sambhajinagar News : शहर १७ लाखांचे; पण बस शंभर, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा.पुणे शहरात संख्या कमीपुणे महानगरपालिकेच्या अंतर्गत मात्र डेंगीची रुग्णसंख्या घटत असल्याची माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. याबाबत माहिती देताना सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेश दिघे म्हणाले, ‘‘२०२४ च्या तुलनेत २०२५ मध्ये पुणे शहरातील डेंगी रुग्णसंख्या सुमारे एकतृतीयांश झाली आहे. त्यामुळे शहरातील आकडे घटत आहेत. लांबलेला पावसाळा आणि साचलेले पाणी हे एडीस डासांच्या वाढीस पोषक वातावरण निर्माण करते. यामुळे डेंगी आणि चिकूनगुनियाचे प्रमाण वाढते. शहराचा वेगाने होणारा विस्तारही कारणीभूत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.