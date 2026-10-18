डासांच्या प्रादुर्भावामुळे नागरिक चिंतेत

बालेवाडी, ता. १८ : डासांच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे बाणेर-बालेवाडी परिसरात डेंगी, हिवतापाच्या संसर्गाबाबत नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. अनेक ठिकाणी बांधकाम सुरू असून तिथे पाणी साचत असून, डासांची पैदास वाढण्यास पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे.
अनेक ठिकाणी सांडपाणी वाहिन्या फुटून पाणी रस्त्यावर वाहत असल्याने या भागात प्रत्येक सोसायटीत डेंगी आणि हिवतापाचे रुग्ण आढळले असून साथीच्या आजारांत मोठी वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आणि आरोग्य विभागाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक तीव्र करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. सध्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्ग क्रमांक ३ चे काम बाणेर-बालेवाडी परिसरात वेगाने सुरू आहे. अनेक ठिकाणी खोदकाम, बांधकाम साहित्य आणि खड्ड्यांमध्ये साचणारे पावसाचे पाणी डासांच्या उत्पत्तीस कारणीभूत ठरत असल्याचे स्थानिकांचे मत आहे. दुसरीकडे, बाणेरमधून वाहणाऱ्या रामनदीत सोडले जाणारे सांडपाणी आणि वाढलेल्या जलपर्णीमुळेही परिसरात डासांचा त्रास वाढल्याची तक्रार नागरिक करत आहेत.
बाणेर-बालेवाडीतील अनेक गृहनिर्माण संस्थांना आजही अपुऱ्या महापालिका पाणीपुरवठ्यामुळे खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाणी साठवले जाते. पाणी साठवताना सर्व टाक्या आणि ड्रम कायम झाकून ठेवणे आवश्यक असल्याचे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे.
राज्य आरोग्य विभागाने डेंग्यू आणि हिवताप नियंत्रणासाठी अतिसंवेदनशील भागांमध्ये ताप रुग्णांचे सर्वेक्षण, कीटकनाशक फवारणी, कायमस्वरूपी पाणीसाठ्यांमध्ये गप्पी मासे सोडणे आणि आवश्यक ठिकाणी फॉगिंग करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर बाणेर-बालेवाडीतील गृहनिर्माण संस्थांमध्ये डास नियंत्रण मोहीम, फॉगिंग आणि अळीनाशक फवारणी राबवावी.
ॲड. परशुराम तारे, बाणेर- बालेवाडी नागरिक मंच
नागरिकांनी घर किंवा परिसरात कुठेही पाणी साचू देऊ नये. पाण्याच्या टाक्या व ड्रम झाकून ठेवणे. कुंड्या, टायर आणि रिकाम्या भांड्यांतील पाणी नियमित बदलणे तसेच तापाची लक्षणे आढळल्यास त्वरित वैद्यकीय तपासणी करावी.
- गोविंद दांगट, सहायक आयुक्त, औंध बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय
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