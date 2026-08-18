पुणे

डेंगी, मलेरिया प्रतिबंधासाठी महापालिका मुख्यालय विशेष तपासणी

डेंगी, मलेरिया प्रतिबंधासाठी महापालिका मुख्यालय विशेष तपासणी
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पिंपरी, ता. १८ : पावसाळ्यात डेंगी व मलेरियाचा वाढता धोका लक्षात घेऊन पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आरोग्य व वैद्यकीय विभागाने मुख्यालय परिसरात विशेष तपासणी मोहीम राबविली. मुख्य इमारत, वाहनतळ, कूलर, शोभेच्या झाडांच्या कुंड्या, पाण्याच्या टाक्या तसेच पाणी साचण्याची शक्यता असलेल्या ठिकाणांची पाहणी करण्यात आली.
महापौर रवी लांडगे, उपमहापौर शर्मिला बाबर, आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम, उपआयुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगल आणि आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोहीम पार पडली. तपासणीदरम्यान कूलरमधील पाणी, कुंड्यांखालील ट्रे, वापरात नसलेली भांडी आणि कार्यालयीन परिसरात पाणी साचले आहे का, याची तपासणी करण्यात आली. ज्या ठिकाणी पाणी आढळले ते तत्काळ हटविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
डासांची उत्पत्तीस्थळे वेळीच नष्ट करणे हा डेंगी-मलेरिया प्रतिबंधाचा सर्वात प्रभावी उपाय असल्याचे सांगत नागरिकांनी घर, कार्यालय आणि परिसरात पाणी साचू न देण्याचे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले.
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