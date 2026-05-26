Vidyadhar Anaskar : राज्य बँकेच्या ‘सी-सॉक’ सेंटरमुळे ठेवीदारांचा पैसा सुरक्षित

पुणे - वाढत्या सायबर हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर ठेवीदारांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेने नवी मुंबईतील वाशी येथे देशातील पहिले सुसज्ज सायबर सिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर (सी-सॉक) उभारले आहे. राज्यातील सर्व ३१ जिल्हा सहकारी बॅंकांसह लहान आणि मध्यम सहकारी बँकांना ही अत्याधुनिक सुरक्षा सेवा मोफत दिली जाणार आहे, अशी माहिती प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिली..वाशी येथे राज्य बॅंकेने सायबर सिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटरसाठी ५० कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक केली आहे. या संदर्भात मंगळवारी (ता. २६) अनास्कर यांनी विस्तृत माहिती दिली. सायबर हल्ल्यांमुळे ग्राहकांचे नुकसान झाल्यास ते संबंधित बँकांनीच सोसायचे आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे सायबर हल्ला झाल्यास बँकांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागणार आहे..मोठी भांडवली गुंतवणूक करून स्वतःचे सायबर सेंटर उभारणे लहान व मध्यम सहकारी बँकांना आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही. ही अडचण ओळखून राज्य बँकेने ही अत्याधुनिक सेवा इतर सहकारी बँका व पतसंस्थांना मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे 'सहकारांतर्गत सहकार' या सहकारातील प्रमुख तत्त्वाचे पालन होणार आहे.या 'सी-सॉक' सेंटरमुळे राज्य बॅंकेच्या सर्व्हरवर होणारे हल्ले रोखण्यास यश आले आहे. त्यामुळे राज्य बॅंकेतील ठेवी सुरक्षित झाल्या आहेत. राज्य बँकेसह सिंधुदुर्ग, सातारा जिल्हा बँकेसह चार बँका या सुविधेचा वापर करत आहेत. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेलाही लवकरच ही सुविधा पुरविण्यात येत आहे. या केंद्रात राज्य सहकारी बँकेचे ३५ हून अधिक उच्चशिक्षित संगणक अभियंंता २४ तास कार्यरत आहेत. भविष्यात या केंद्राची क्षमता आणखी वाढवण्यात येणार आहे, असे अनास्कर यांनी सांगितले..सी-सॉक केंद्राची उद्दिष्टे :- राज्य बँकेसह इतर सहकारी बँकांना संभाव्य सायबर हल्ल्यांपासून सुरक्षित ठेवणे.- बँकांच्या संगणकीय व्यवस्थेवर २४ तास लक्ष ठेवून सायबर हल्ल्यांचा अलर्ट बँकांना देणे.- कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करून संशयास्पद व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे.सर्व जिल्हा बँकांनी 'सी-सॉक'चा वापर करावाराज्यातील सर्व जिल्हा बँकांनी या सायबर सेंटरमधील सुविधेचा वापर करावा, असा आदेश सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी नुकताच काढला आहे, असे अनास्कर यांनी सांगितले..पॅक्स सक्षमीकरणासाठी राज्य बॅंक प्रयत्नशील -ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी जिल्हा सहकारी बॅंका, सेवा सोसायट्या (पॅक्स) निर्माण केल्या. परंतु काही बॅंका, पॅक्स अडचणीत आल्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा सावकारीकडे वळावे लागत आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी पॅक्स सक्षम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने अडचणीतील जिल्हा सहकारी बॅंकांसह, पतसंस्था आणि पॅक्स सक्षम करण्यासाठी राज्य बॅंक प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ होण्यास मदत होईल, असे अनास्कर यांनी नमूद केले.