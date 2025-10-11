पुणे

Khadakwasala News : वारजेतील रस्त्यांवर उपमुख्यमंत्र्यांचा थेट दौरा; दिल्या तातडीच्या सूचना

खडकवासला मतदार संघातील वाहतूक कोंडीच्या दैनंदिन समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज थेट मैदानात उतरले.
ajit pawar

ajit pawar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खडकवासला - खडकवासला मतदार संघातील वाहतूक कोंडीच्या दैनंदिन समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज थेट मैदानात उतरले. वारजे, न्यू अहिरेगाव, शिवणे, नांदेड आणि धायरी परिसरातील प्रमुख ठिकाणी त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून परिस्थितीचा आढावा घेतला.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
pune
tour
Warje
Traffic

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com