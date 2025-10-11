Khadakwasala News : वारजेतील रस्त्यांवर उपमुख्यमंत्र्यांचा थेट दौरा; दिल्या तातडीच्या सूचना

खडकवासला - खडकवासला मतदार संघातील वाहतूक कोंडीच्या दैनंदिन समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज थेट मैदानात उतरले. वारजे, न्यू अहिरेगाव, शिवणे, नांदेड आणि धायरी परिसरातील प्रमुख ठिकाणी त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून परिस्थितीचा आढावा घेतला..महापालिका आणि विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत थेट चर्चा करत अनेक कामांना त्यांनी जागेवरच गती देण्याच्या सूचना दिल्या. या वेळी पालिका आयुक्त नवल किशोर राम, महिला आयोगाच्या राज्याध्यक्ष रूपाली चाकणकर, दिलीप बराटे, बाबा धुमाळ आणि सायली वांजळे उपस्थित होते..वारजे डुक्करखिंड -- सेवा रस्त्यासाठी जागा देणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला.- 5 गुंठे पेक्षा जास्त जमीनधारकांना रोख, त्यापेक्षा जास्त जागा असणाऱ्या मालकांना टीडीआर/एफएसआय द्या. महापालिकेला तातडीने कार्यवाही करावी’..मुठा नदीपर्यंत डीपी रस्ता -- डीपी रस्ता पुढे मुठा नदीपर्यंत नेण्याचा निर्णय.- नदीवर दोन्ही बाजूंना महापालिकेला पूल बांधण्याच्या सूचना- राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व पालिकेचे अधिकारी उपस्थितवारजे डुक्करखिंड – आंबेडकर चौक डीपी रस्ता -वन विभागच्या हद्दीची संयुक्त मोजणी पूर्ण, हद्द कायम केली नाही, तातडीने हद्द कायम करा उपवनसंरक्षकांना सूचना.बीडीपी रस्ते -रस्त्यासाठी 0.4 टीडीआरऐवजी 1 एफएसआय देण्याचे निर्देश.अहिरेगाव – जांभुळवाडी रिंगरोड -याचा डीपीआर तयार करण्यासाठी पीएमआरडीएला सूचना; बोगदा करता येईल का तपासणी, संरक्षण मंत्र्यांची परवानगी आणू.शिवणे–नांदेड पूल आणि नव्या पूलांचे पर्याय -- धरणालगतचा पूल जुना झाल्याने धोकादायक,- पालिकेने दुरुस्तीची तयारी, ती पालकमंत्र्यांनी फेटाळली- तातडीने नवीन पूल बांधण्याच्या सूचना.- सध्याचा शिवणे– नांदेड पूल तीन-चार ठिकाणी काटकोनात वळलेला,- येथे पश्चिमेला जास्त उंचीचा नवीन पूल बांधणे- कोंढवे–धावडे ते नांदेड सिटी दरम्यान नदीतील अंतर कमी असल्याने पूल बांधण्याचा महापालिकेचा पर्याय- नांदेड सिटी मुठा नदीवरील पूल आणि दांगट इंडस्ट्रियल इस्टेट (वारजे हद्द) येथे नवा पूल बांधण्याचा महापालिकेचा पर्याय.धायरी – बारांगणी मळा ते सिंहगड रस्ता डीपी रस्ता -जागा संपादन अडथळा, शेतकऱ्यांवर अन्याय न करता रस्ता सुरू करण्याचे निर्देश..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.