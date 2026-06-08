Baramati News : उपमुख्यमंत्र्यांची शासकीय वैदयकीय महाविद्यालयात सरप्राईज व्हिजिट आणि प्रशासनाची पळापळ....

बारामती - रविवारी सकाळची वेळ.... बारामतीच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैदयकीय महाविद्यालयात संथ गतीने काम सुरु होते. अचानकच तेथे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा ताफा येतो, गाडीतून उतरुन सरळ रुग्णालयातील विविध विभागांची पाहणी सुनेत्रा पवार यांच्याकडून सुरु होते आणि रुग्णालय प्रशासनाची एकच धावपळ उडते..या रुग्णालयाविषयी अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री व या रुग्णालयाच्या अभ्यागत समितीच्या अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांनी अचानक भेट देत पाहणी केली. या पाहणीदरम्यान अनेक त्रुटी आढळल्याने नाराज झालेल्या सुनेत्रा पवार यांनी उपस्थित डॉक्टर व अधिकारी कर्मचारी यांना चांगलेच सुनावले..रुग्णालयात प्रवेश करताच मोबाईलवर दंग असलेल्या महिला कर्मचारी पाहून सुनेत्रा पवार संतप्त झाल्या. रुग्णांची काळजी घेण्याऐवजी मोबाईलमध्ये टाईमपास करणा-या महिला कर्मचा-यांना त्यांनी फैलावर घेतले. आयसीयुमध्ये जाऊन तेथे स्वच्छता नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. वॉर्डमध्ये अवघे दोनच रुग्ण कसे काय असा सवाल त्यांनी प्रशासनाला केल्यानंतर अनेक जण निरुत्तर झाले..लोकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर सुनेत्रा पवार यांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक तपासणी केल्यानंतर त्यांच्याही अनेक बाबी लक्षात आल्या. अजितदादा पवार यांनी लोकांच्या सोयीसाठी या रुग्णालयाची उभारणी केली आहे, त्या मुळे रुग्णसेवेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या..प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. प्रज्ञा भालेराव, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. मनोज खोमणे उपमुख्यमंत्र्यासमवेत उपस्थित होते. दरम्यान मुंबईत गेल्यानंतर या बाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचा इशारा सुनेत्रा पवार यांनी दिल्याने आता या रुग्णालयाच्या कामकाजात फरक पडेल असा लोकांना विश्वास वाटू लागला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.