जम्बो रुग्णालयातील तक्रारींवर उपमुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली उत्तरे; वाचा काय म्हणाले?

पुणे - गेल्या आठवड्याभरात पुण्यात कोरोनाने थैमान घातले आहे. यापार्श्वभूमीवर जम्बो कोविड सेंटरचा आढावा घेतल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. पुण्यातील वाढत्या रुग्णसंख्येबद्दल सांगताना अजित पवार म्हणाले की, पुण्यातले 25 ते 30 टक्के नागरिक मास्क वापरत नाहीत. लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं. पत्रकार पांडुरंग रायकर यांच्या मृत्यूप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून त्याचा अहवाल सोमवारी येईल असंही त्यांनी सांगितलं.

ऑक्सिजन सिलेंडरचा तुटवडा फक्त पुण्यातच नाही तर राज्यातील इतर काही भागातही आहे. जम्बो रुग्णालयातील सुविधांबाबत विभागीय आयुक्तांना सूचना दिल्या आहेत. पांडुरंग रायकर यांच्या मृत्यूप्रकऱणी चौकशीची जबाबदारी ससूनच्या डीनकडे सोपवली असल्याचं अजित पवार म्हणाले. या प्रकरणात दोषी कोण? नेमकं काय घडलं याबाबतचा अहवाल ससूनचे डीन देणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.

जम्बो रुग्णालयाबाबत तक्रारी येत असून त्याबद्दल विचारले असता अजित पवार यांनी काही जम्बो रुग्णालयात सर्व सुरळीत असल्याचं सांगितलं. पुण्यातील जम्बो रुग्णालयाबद्दल तक्रार आल्या. तिथं अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या असून नीट जमत नसेल तर संबंधितांवर कारवाई करा. त्याठिकाणी नवीन टीम आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक करा. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

नातेवाईकांनी रुग्णांची माहिती मिळत नाही तर...

नातेवाईकांना त्यांच्या रुग्णांची माहिती मिळत नसल्याचे अनेक धक्कादायक प्रकार घडले आहेत. त्यासाठी जम्बो रुग्णालयात कॅमेरे आणि स्क्रीन लावावी असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. यामुळे नातेवाइकांना त्यांचा रुग्ण कुठं आहे, कसा आहे हे समजेल. जम्बोमध्ये सगळेच कोरोना पेशंट असतात. अशा ठिकाणी नातेवाइकांनी जाणं धोक्याचं आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी अशी सोय करायला हवी असे अजित पवार म्हणाले.

