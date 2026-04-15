पुणे/विश्रांतवाडी: येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयात रुग्णांची होत असलेली हेळसांड थांबवा. त्यांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी आरोग्यवर्धक उपाययोजना राबवा तसेच स्वच्छतेच्या उपाययोजना करा, अशा सूचना आरोग्य विभागाच्या सहसंचालक डॉ. सुनीता गोल्हाइत यांनी रुग्णालय प्रशासनाला दिल्या...मनोरुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. श्रीनिवास कोलोड यांनी स्वच्छता ठेकेदाराचे २० महिन्यांच्या एकूण बिलापैकी ३५ टक्के बिल काढले आहे. संबंधित कंत्राटदाराने करारात नमूद केलेली स्वच्छता न करता जुजबी स्वच्छता व तीदेखील कोणतीही स्वच्छतेची न वापरता ती केली म्हणून ही रक्कम कपात केली असल्याचे डॉ. कोलोड यांनी नमूद केले आहे. यावरून संबंधित कंत्राटदाराने १ एप्रिलपासून स्वच्छतेचे काम थांबवले आहे. त्यामुळे रुग्णालयातील स्वच्छतेवर परिणाम झाला आहे..या प्रकरणी आरोग्य विभागाच्या सहसंचालक व मानसिक आरोग्याच्या प्रमुख सुनीता गोल्हाइत यांनी येरवडा मनोरुग्णालयाची गुरुवारी (ता. पाहणी केली. त्या वेळी त्यांना रुग्णांच्या कक्षात डास घोंगावत असल्याचे व गुन्हेगारी कक्षातील मनोरुग्णांना बिछाना नसल्याचे दिसून आले. या वेळी त्यांनी मनोरुग्णाप्रति संवेदना जागृत ठेवून काम करा, अशा सूचना वैद्यकीय अधीक्षक, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना दिल्या. रुग्णालयातील सगळ्याच प्रकरणाची उपसंचालक यांच्यामार्फत चौकशी केली जाईल, असे म्हणाल्या..तात्पुरता दुसरा कंत्राटदाररुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. श्रीनिवास कोलोड म्हणाले, ''केलेल्या कामानुसारच देयकांचे बिल काढल्याने कंत्राटदाराने अचानक काम बंद केले. त्यामुळे स्वच्छतेचा प्रश्न निर्माण झाला असला तरी सध्या तात्पुरत्या स्वरूपात दुसरा कंत्राटदार नेमला असून, नवीन कंत्राटदारासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केल्या आहेत. डॉ. गोल्हाइत यांनी ज्या सूचना केल्या आहेत, त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. गुन्हेगारी कक्षातील मनोरुग्णांना रात्री ९ नंतरच तज्ज्ञांच्या शिफारशीनुसार बिछाना, खाटा दिल्या जातात.