खूनाच्या तपासात हलगर्जीपणामुळे पोलिस उपनिरीक्षक निलंबित 

पिंपरी : खून प्रकरणाच्या तपासात हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी तळेगाव पोलीस ठाण्यातील उपनिरीक्षकाला निलंबित करण्यात आले. वैभव सोनवणे असे उपनिरीक्षकाचे नाव आहे. अक्षय यादव या तरुणाचा गहुंजे येथे खून झाला होता. या घटनेची सुरुवातीला अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली. गुन्हे शाखेने तपास केल्यानंतर हा अपघात नसून खून असल्याचे समोर आले. या प्रकरणात कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी सोनवणे यांना निलंबित करण्यात आले.

