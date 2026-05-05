Water Issue : घोटभर पाण्यासाठी जीव व्याकूळ

कडूस - कडूस (ता. खेड) येथील पुशीदरा ठाकरवस्तीतील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू लागली आहे. हंडाभर पाण्यासाठी महिलांना पायपीट करावी लागत आहे. घरापर्यंत नळजोड देऊन पिण्याच्या पाण्याची सोय करावी, अशी मागणी येथील महिलांनी केली आहे..कडूस येथे सुमारे तीस उंबऱ्याची पूशीदरा ही आदिवासी ठाकर समाजाची वस्ती आहे. वस्तीतील नागरिकांना वस्तीपासून काही अंतरावर असलेल्या कुपनलिकेतील पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. अद्यापही या आदिवासी बांधवांच्या घरापर्यंत नळाचे पाणी पोचले नसल्याने पाण्यासाठी दररोज पायपीट करावी लागत आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या माध्यमातून सुमारे २५ कोटी रुपयांच्या नळ पाणी पुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. वस्तीवरील घरापर्यंत नळाद्वारे पाणी पोचविण्याची जबाबदारी या ठेकेदाराची आहे. हे काम गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे. धीम्या गतीने काम होत असल्याने वस्तीवरील नागरिकांच्या घरापर्यंत पाणी पोचले नाही. यामुळे नाराजी पसरली आहे..कडूसची पाणी योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या अखत्यारीत आहे. योजनेचे काम गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे. त्या ठेकेदाराला अनेकदा सूचना केल्या, परंतु दाद देत नाही. वस्तीपासून जवळ असलेल्या कूपनलिकेवर सोलर पंप बसवून वस्तीपर्यंत पाणी आणण्यासाठी ग्रामपंचायतीने युद्धपातळीवर काम हाती घेतले आहे.- सुरेश घनवट, ग्रामपंचायत अधिकारी, कडूस (ता. खेड)आमच्या वस्तीत नळच नाही तर पाणी कुठून येणार. रात्री- अपरात्री पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते. आमच्या दारापर्यंत पाणी आले पाहिजे.- बबाबाई पारधी, महिला ग्रामस्थ, पुशीदरा ठाकरवस्ती.पिढ्यानपिढ्या येथील वस्तीसाठी पाणी योजना न झाल्याने पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. ग्रामपंचायतीकडे ते घरपट्टी भरतात, मात्र त्यांना पाणी योजना होत नाही. त्यांची पाण्यासाठी पायपीट थांबवावी, पाणी योजना मंजूर करावी अन्यथा यापुढे मोठे आंदोलन करू.- स्वप्नील गायकवाड, ग्रामस्थ.