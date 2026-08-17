Water Issue : पाणी असूनही डीएसके विश्ववासीयांच्या घशाला कोरड; महापौरांसह आयुक्तांकडे मांडले गऱ्हाणे

पुणे - धायरी येथील डीएसके विश्व परिसरात उद्भवलेल्या तीव्र पाणीटंचाईबाबत नागरिकांनी आज आक्रमक पवित्रा घेत पुणे महापालिकेच्या महापौर मंजूषा नागपुरे, आयुक्त नवल किशोर राम यांची भेट घेऊन गऱ्हाणे मांडले. धरण १०० टक्के भरूनही येथील सोसायट्यांना कमी पाणी दिले जात असल्याने कृत्रिम पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. त्यावर पाणी वाढवून देऊन सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले..डीएसके विश्वमधील सोसायट्यांना रोज २३.६३ लाख लिटर पाण्याची गरज असताना केवळ १८.५० लाख लिटर पाणी दिले जात आहे. वीज पुरवठा खंडित झाला, पाण्याचा दाब कमी असणे यामुळे अनेकदा १७ लाख लिटरपेक्षा कमी पाणी दिले जात आहे. त्यामुळे येथील रहिवाशांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे..शासनाच्या निकषानुसार प्रति कुटुंब पाच व्यक्ती गृहीत धरून पाणीपुरवठा करणे आवश्यक असताना स्थानिक पातळीवर काही अधिकारी त्यांच्या मनानुसार डीएसके विश्वचा पाणीपुरवठा कमी करत असल्याचे महापौर नागपुरे व आयुक्त राम यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. तसेच पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप यांच्याकडे झालेल्या चर्चेत हे मुद्दे मांडण्यात आले. त्यांनी पाणी वाढवून देण्याचे लेखी आश्वासन दिले..पाणीपुरवठ्याची वेळ दुपारी ३ वाजता केली जाईल, पाणी गळती आणि एअर लॉकमुळे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन पाण्याचे मोजमाप केले जाईल. धायरीतील विहिरीवरून पाणीपुरवठा सुरू करावा, परिसरातील बंद झालेली पाणीवाहिनी पुन्हा सुरू करावी किंवा किरकटवाडी येथून वाढीव पाणीपुरवठा करावा, अशा मागण्यांचे निवेदन या वेळी देण्यात आले. या वेळी नगरसेवक काका चव्हाण, किशोर पोकळे, संदीप चव्हाण, सचिन पांगारे, संतोष चौधरी, मनोज रंगवाळ, आनंद पाटील, स्वाती देशपांडे, दिपाली साकोरे, कविता देशमुख आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.