Milk Adulteration : दूध भेसळ प्रकरण भरकटविण्याचा डाव; देवदत्त निकम यांच्यावरचे आरोप समर्थकांनी फेटाळले

मंचर: "दूध भेसळ प्रकरणाचा शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष देवदत्त निकम यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून प्रभावीपणे आवाज उठविला आहे. त्यामुळे या गंभीर प्रश्नाकडून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी त्यांच्यावर बिन बुडाचे आरोप करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा दूध भेसळीचा मुद्दा डायव्हर्ट करण्याचा डाव आहे."असे शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे आंबेगाव तालुका युवक अध्यक्ष गणेश यादव यांनी सांगितले..मंचर(ता.आंबेगाव)येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत यादव बोलत होते यावेळी शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे आंबेगाव तालुका युवक अध्यक्ष विशाल वाबळे उपस्थित होते.विधानसभा निवडणुकीनंतर साडेपाच एकर शेतजमीन निकम यांनी खरेदी केल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची आयकर विभागाकडे तक्रार करणार असल्याचे बांगर यांनी जाहीर केले होते. या आरोपांना निकम यांच्या समर्थकांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रत्युत्तर दिले..यादव यांनी सांगितले की, निकम यांनी स्वतःच्या मालकीची विविध ठिकाणची सुमारे १३ एकर शेतजमीन विकल्यानंतर त्याच पैशातून नागापूर येथे साडेपाच एकर शेतजमीन खरेदी केली आहे. "त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा असता, तर त्यांनी आधीची जमीन विकलीच नसती," असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.निकम यांनी आयकर विवरणपत्रात शेतीच्या उत्पन्नातून मिळालेल्या रकमेची नोंद केली असून हा घामाचा पैसा असल्याचा दावा यादव यांनी केला. तसेच प्रभाकर बांगर यांना २०२४ मध्ये निकम यांच्या खात्यातून २० हजार रुपये देण्यात आल्याचा उल्लेख करत त्याबाबतही स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच विधानसभा निवडणुकीदरम्यान तालुका अध्यक्ष धोंडिभाऊ भोर यांच्याकडूनही पैसे घेतल्याचाही आरोप यादव यांनी बांगर यांच्यावर केला..राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला केल्याच्या घटनेत निकम यांच्या समर्थकांनीच बांगर यांच्या मदतीसाठी धाव घेतली होती, असे सांगत यादव यांनी बांगर यांच्यावर टीकाही केली.विशाल वाबळे यांनीही बांगर यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.