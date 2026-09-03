पुणे

Manchar News : डिंभे-माणिकडोह बोगदा रद्द करण्यासाठी जलसंपदा मंत्री, विखे पाटलांच्या घरासमोर डफडे वाजवू; देवदत्त निकम यांचा इशारा

कुकडी प्रकल्पातील हुतात्मा बाबू गेनू सागर (डिंभे) ते माणिकडोह हा प्रस्तावित बोगदा कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही.
Devdatta Nikam

Devdatta Nikam

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डी. के. वळसे पाटील
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मंचर - कुकडी प्रकल्पातील हुतात्मा बाबू गेनू सागर (डिंभे) ते माणिकडोह हा प्रस्तावित बोगदा कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही. बोगद्यासाठी आंबेगाव, जुन्नर व शिरूर परिसरातील शेतकऱ्यांचे हक्काचे पाणी पळवून नेण्याचा प्रयत्न झाल्यास राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या लोणी-प्रवरा येथील निवासस्थानासमोर डफडे वाजवून आंदोलन करू, असा इशारा शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे जिल्हाध्यक्ष देवदत्त निकम यांनी गुरुवारी (ता. ३) दिला.

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