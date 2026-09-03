Manchar News : डिंभे-माणिकडोह बोगदा रद्द करण्यासाठी जलसंपदा मंत्री, विखे पाटलांच्या घरासमोर डफडे वाजवू; देवदत्त निकम यांचा इशारा

मंचर - कुकडी प्रकल्पातील हुतात्मा बाबू गेनू सागर (डिंभे) ते माणिकडोह हा प्रस्तावित बोगदा कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही. बोगद्यासाठी आंबेगाव, जुन्नर व शिरूर परिसरातील शेतकऱ्यांचे हक्काचे पाणी पळवून नेण्याचा प्रयत्न झाल्यास राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या लोणी-प्रवरा येथील निवासस्थानासमोर डफडे वाजवून आंदोलन करू, असा इशारा शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे जिल्हाध्यक्ष देवदत्त निकम यांनी गुरुवारी (ता. ३) दिला..मंचर येथे हॉटेल मध्ये जीवन आयोजित पत्रकार परिषदेत निकम बोलत होते. यावेळी पक्षाचे आंबेगाव तालुका युवक अध्यक्ष विशाल वाबळे, संजय बढेकर, कुणाल बाणखेले, शंकर टेमगिरे, तेजस जाधव, गणेश खानदेशे आदी उपस्थित होते.निकम म्हणाले, ‘आंबेगावचे लोकप्रतिनिधी दिलीप वळसे पाटील यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची साथ सोडताना डिंभे-माणिकडोह बोगद्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. भाजपसोबत सत्तेत गेल्यानंतरही हा बोगदा होऊ देणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते. मात्र, आता सत्तेत असतानाच या बोगद्याला मंजुरी कशी मिळाली?’.आदिवासी पट्ट्यातील तीन पाणी योजना कुकडी प्रकल्पात का समाविष्ट करण्यात आल्या नाहीत, असा सवालही निकम यांनी केला. डिंभे धरणात अतिरिक्त पाणी उपलब्ध असल्यास म्हाळसाकांत पाणी योजना का घेतली नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.जुन्नर तालुक्यातील वडज धरणातून उपसा सिंचन योजनांना मंजुरी व निधी मिळत असताना आंबेगाव तालुक्यातील पाणी योजनांकडे दुर्लक्ष का केले जाते, असा सवालही त्यांनी केला. ‘बोगद्यासाठी होणारे सर्वेक्षणही होऊ देणार नाही. हा बोगदा रद्द होईपर्यंत आणि जीव असेपर्यंत या प्रकल्पाविरोधातील लढा सुरूच ठेवणार,’ असे निकम यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.