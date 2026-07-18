Nitin Gadkari : पुरंदर विमानतळालगत नवे पुणे उभारा; शहरातील वाढत्या लोकसंख्येचा ताण कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना सूचना

पुणे - ‘पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता भविष्यात या शहरांची क्षमता संपुष्टात येईल. वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी महामार्ग, उड्डाण पूल आणि मेट्रो प्रकल्प राबविले जात आहेत. मात्र भविष्यात या शहरांवरील लोकसंख्येचा ताण कमी करण्यासाठी पुरंदर विमानतळालगत नवे पुणे वसविण्याचा विचार करावा,’ अशी सूचना केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली..पुणे-शिरूर, हडपसर-यवत आणि तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या मार्गांवरील उन्नत महामार्गांच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात गडकरी बोलत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘पुणे हे राज्याच्या विकासाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ असून, राज्याच्या जीडीपीमध्ये पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडचे सुमारे पावणे सात लाख कोटी रुपयांचे योगदान आहे..या शहरांवरील ताण कमी करण्यासाठी पीएमआरडीए क्षेत्रात नवीन टाउनशिप उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, की उन्नत महामार्गांसाठी स्वर्गीय अजित पवार यांच्या दूरदृष्टीमुळे हे महामार्ग विकासाचे ‘गेम चेंजर’ ठरतील..नाशिक फाटा-खेडसाठी ‘कोंबडा’ मारला : गडकरीगडकरी म्हणाले, की नाशिक फाटा-खेड उन्नत महामार्गासाठी आठ हजार कोटींचा डीपीआर तयार आहे. मात्र काही अधिकाऱ्यांनी फाइलवर ‘कोंबडा’ मारल्यामुळे काम रखडले आहे. एका अधिकाऱ्याने शंभर टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय निधी देऊ नये, अशी नोंद केल्याने निविदा प्रक्रिया थांबली. त्यावर फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात पुढील १५ दिवसांत भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.