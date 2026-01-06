पुणे

TDR : आरक्षण विकसित करा, ‘टीडीआर’ मिळवा! राज्य सरकारकडून नियमावलीत बदल

विकास आराखड्यातील आरक्षण विकसित करण्याच्या मोबदल्यात देण्यात येणाऱ्या ‘टीडीआर’ (हस्तांतरित विकास हक्क) धोरणात राज्य सरकारने नव्याने केला बदल.
building construction

building construction

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - विकास आराखड्यातील आरक्षण विकसित करण्याच्या मोबदल्यात देण्यात येणाऱ्या ‘टीडीआर’ (हस्तांतरित विकास हक्क) धोरणात राज्य सरकारने नव्याने बदल केला आहे. त्यामुळे एखादी आरक्षणाची जागा मालकाऐवजी त्रयस्थ व्यक्तीने विकसित करून दिल्यास त्याचा मोबदला म्हणून विकसकाला ‘कंस्ट्रक्शन टीडीआर’ देण्याची नवी तरतूद नियमावलीत केली आहे. त्यामुळे विकास आराखड्यात दर्शविण्यात आलेली सुविधांची आरक्षणे गतीने विकसित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
state government
Development
TDR

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com