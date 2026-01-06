TDR : आरक्षण विकसित करा, ‘टीडीआर’ मिळवा! राज्य सरकारकडून नियमावलीत बदल

पुणे - विकास आराखड्यातील आरक्षण विकसित करण्याच्या मोबदल्यात देण्यात येणाऱ्या ‘टीडीआर’ (हस्तांतरित विकास हक्क) धोरणात राज्य सरकारने नव्याने बदल केला आहे. त्यामुळे एखादी आरक्षणाची जागा मालकाऐवजी त्रयस्थ व्यक्तीने विकसित करून दिल्यास त्याचा मोबदला म्हणून विकसकाला ‘कंस्ट्रक्शन टीडीआर’ देण्याची नवी तरतूद नियमावलीत केली आहे. त्यामुळे विकास आराखड्यात दर्शविण्यात आलेली सुविधांची आरक्षणे गतीने विकसित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. .हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने महापालिकांवर दिली आहे. या आराखड्याच्या माध्यमातून शहरातील नागरिकांना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी विविध प्रकाराची आरक्षणे आराखड्यात प्रस्तावित केली जातात. ही आरक्षणे महापालिकेकडून विकसित करून नागरिकांना सुविधा पुरविल्या जातात..खासगी जागेवर आरक्षण टाकण्यात आल्यानंतर त्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी पूर्वी महापालिकांकडून रोख मोबदला दिला जात होता. त्यामुळे आरक्षणे विकसित करण्यास महापालिकांना मर्यादा येत होती. त्यामुळे १९९७ मध्ये राज्य सरकारने रोख मोबदल्याशिवाय ‘टीडीआर’चा पर्याय पुढे आणला. त्यामुळे आरक्षणाच्या जागा महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचे प्रमाण वाढले..जागा ताब्यात आली, तरी त्या जागेवरील आरक्षण विकसित करण्यास महापालिका कमी पडू लागल्या. त्यानंतर काही आरक्षणाच्या जागा विकसित व्हाव्यात, यासाठी २०१६ मध्ये ‘समायोजन आरक्षणा’ची तरतूद बांधकाम नियमावलीत केली.त्यामुळे ज्या मालकांच्या जागेवर आरक्षण पडले आहे, त्यांनी ते आरक्षण विकसित करून महापालिकेच्या ताब्यात दिले, तर त्याच्या मोबदल्यात जागा मालकाला जागेचा आणि बांधकामासाठी आलेल्या खर्च विचारात घेऊन ‘टीडीआर’ दिला जातो. त्यामुळे ज्यांच्या जागेवर आरक्षण आहे आणि ते मालकाने विकसित केले, तर त्यांना मोबदला देण्याची तरतूद असल्यामुळे त्यातही काही अडचणी येत होत्या..राज्य सरकारने ‘यूडीसीपीआर’ नियमावलीत बदल करत, जागा मालकाव्यतिरीक्त त्रयस्थ व्यक्तीने आरक्षण विकास करून महापालिकेच्या ताब्यात दिल्यास संबंधितांना त्यांच्या मोबदल्यात ‘टीडीआर’ देण्याची नव्याने तरतूद केली. याबाबतचे आदेश नगरविकास विभागाचे उपसचिव प्रणव कर्पे यांनी काढले आहेत. त्यामुळे विकास आराखड्यातील आरक्षणे गतीने विकसित होण्यास मदत होणार आहे..महापालिकेचा खर्च कमी होणार‘यूडीसीपीआर’ नियमावलीत ही नव्याने तरतूद करताना राज्य सरकारने आरक्षणाच्या जागामालकाला प्रथम संधी दिली आहे. त्यांनी नकार दिल्यास त्रयस्थ व्यक्तीला आरक्षण विकसित करता येणार आहे. तसेच, आराखड्यातील यापूर्वीच आरक्षणाच्या जागा महापालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत. परंतु, महापालिकेने अद्यापही त्या जागेवरील आरक्षण विकसित केले नाही. अशा जागा महापालिका ‘टीडीआर’ देण्याच्या मोबदल्यात त्रयस्थ व्यक्तींकडून विकसित करून घेऊ शकणार आहे. जेणेकरून महापालिकेच्या तिजोरीवरील भार कमी होण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.