Devendra Fadnavis : ‘‘शरीफ है हम…’’ म्हणत देवेंद्र फडणवीसांचा अजित पवारांना थेट इशारा!

पुणे : केंद्र व राज्य सरकारने निधी मंजूर करूनही पुण्यातील भाजपच्या त्रिकुटाने संथ गतीने कामे केल्याची टीका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रचार सभेत केली. त्यानंतर आज त्याला भाजपने सभेतून जोरदार उत्तर देताना तुम्ही इतके वर्ष पालकमंत्री होता तर भरीव काम का केले नाही? अशी टीका भाजपच्या नेत्यांनी केली. तर देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘‘“शरीफ हैं हम, किसी से लड़ते नहीं; वरना ज़माना जानता है, हम किसी के बाप से डरते नहीं।”.या शायरीतून पवारांना इशारा दिलाच, पण आम्ही गेल्या पाच वर्षात काय केले हे विचारत असाल तर तुम्हाला आरशात तोंड बघावे लागले असा टोलाही फडणवीस लगावला. पुणे आणि पिंपरीचिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात अजित पवार यांनी भाजप विरोधात आघाडी उघडली आहे. गुन्हेगांरांना मिळणारे अभय, विकास कामांची मंदावलेली गती यावरून स्थानिक नेत्यांवर नाव न घेता टीका केली आहे. त्यास आज.Pune Political: राष्ट्रवादी कॉंग्रेस श. प गटाच्या ५ उमेदवारांवर पक्षाकडून शिस्तभंगाची कारवाई!.कात्रज येथील सभेत केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पवार यांच्यावर टीका केली. मोहोळ म्हणाले, ‘‘पुण्याचे विस्तारीकरण आगामी काळात होणार आहे त्यामुळे दूरदृष्टी ठेवून कोणत्या उपाययोजना केल्या हे लक्षात आले नाही का? पुणेकर आता विरोधकांना सत्तेत यायची संधी देणार नाहीत.’’.तर अजित पवारांकडे वर्षानूवर्ष पुणे आणि पिंपरीचिंचवड महापालिका होत्या. परंतू अनेक वर्षा पुण्याचे पालकमंत्री राहिलेला असताना त्यांना या काळात भरीव विकास का केला नाही अशी टीका चंद्रकांत पाटील यांनी केली. फडणवीस यांनी त्यांच्या भाषणाला सुरुवात करता या विषयाला हात घातला. ते म्हणाले, ‘‘पुण्याची निवडणूक हळहळू गरम होत आहे. ते दादा बोलत आहे, हे दादा बोलत आहेत, आण्णाही बोलत आहेत. निवडणुकीचा रंग भरत असताना जितकी मागे ही चर्चा जाईल. .तेवढे तुम्ही काय केले हे लोकांना सांगावे लागेल. आम्ही उत्तर दिले नाही तर लोकांना आपण दुर्बल वाटतो पण माझा निवडणुकीचा फोकस हा पूर्ण विकासावर आहे. पुण्यात मी काही दिवसांपूर्वी ३ हजार कोटी रुपयांच्या कामाची सुरुवात केली. सध्या या ठिकाणी ९ हजार कोटी रुपयांची कामे सुरु आहेत. तरी गेल्या पाच वर्षात आम्ही काय केले असे कोणी विचारणार असेल तरी तुम्ही स्वतःचा चेहरा आरशात बघा असेही फडणवीस अजित पवार यांना उद्देशून म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.