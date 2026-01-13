पुणे

Devendra Fadnavis : "खिशात नाही आणा अन बाजीराव म्हणा"; देवेंद्र फडणवीसांचा अजित पवारांना खोचक टोला!

Pune Election BJP Rally : पुण्याच्या विकासासाठी ४४ हजार कोटींचे नियोजन आणि लाडक्या बहिणींना लखपती दीदी बनवण्याचे आश्वासन देत फडणवीसांनी प्रचाराची सांगता केली.
Fadnavis Slams Opponents Over "Empty Promises" in Pune Rally

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे महापालिकेची निवडणूक गल्लीबोळात दादा निर्माण करण्यासाठी नाही तर पुण्याची भवितव्य ठरवणारी निवडणूक आहे. काही मोठी आश्‍वासने देत आहेत. खिशात नाही आणा आणि बाजीराव म्हणा अशी त्यांची आश्वासने आहेत, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव न घेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली. १५ जानेवारीला तुम्ही सर्वांनी कमळाची काळजी घ्या, पुढचे पाच वर्ष आम्ही तुमची काळजी घेऊ असे आवाहनही फडणवीस यांनी केले.

