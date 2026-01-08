पुणे

CM Fadnavis: नॅशनल क्रश घेणार मुख्यमंत्र्यांची मुलाखत; देवेंद्र फडणवीसांचा पुण्यात 'टॉक शो'

CM Devendra Fadnavis Live Talk Show with Girija Oak for Pune: पुण्यामध्ये अभिनेत्री गिरीजा ओक या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत घेणार आहेत. पुण्याच्या प्रश्नावर नेमका काय संवाद होतो, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे.
Pune Mahanagar Palika Election: पुणे महापालिका निवडणुकीत पुण्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी विकासाचा ठोस आराखडा पुणेकरांसमोर मांडण्यासाठी भाजपतर्फे ‘संवाद पुणेकरांशी’ या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री गिरिजा ओक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी लाइव्ह टॉक शोच्या माध्यमातून संवाद साधणार आहेत. हा कार्यक्रम रविवार (ता. ११) सायंकाळी ७ वाजता होणार आहे.

