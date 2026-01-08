CM Fadnavis: नॅशनल क्रश घेणार मुख्यमंत्र्यांची मुलाखत; देवेंद्र फडणवीसांचा पुण्यात 'टॉक शो'

Pune Mahanagar Palika Election: पुणे महापालिका निवडणुकीत पुण्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी विकासाचा ठोस आराखडा पुणेकरांसमोर मांडण्यासाठी भाजपतर्फे ‘संवाद पुणेकरांशी’ या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री गिरिजा ओक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी लाइव्ह टॉक शोच्या माध्यमातून संवाद साधणार आहेत. हा कार्यक्रम रविवार (ता. ११) सायंकाळी ७ वाजता होणार आहे..पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी फडणवीस यांची एक सभा कात्रज येथे पार पडली आहे. त्यानंतर शहरात अन्य कोणत्याही भाजप नेत्याच्या सभा झालेल्या नाहीत. फडणवीस यांच्याच कार्यक्रमांवर भर दिला जात आहे. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात सभा आयोजित करण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांचा टॉक शो पुण्यात आयोजित केला आहे. .VHT 2025-26: काव्या मारनची परफेक्ट चॉईस! 30 लाखाच्या गोलंदाजाने भल्याभल्यांना नाचवले; IPL 2026 नक्कीच गाजवणार.पुणेकरांचे प्रतिनिधित्व गिरिजा ओक करणार असून, त्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधतील. यावेळी शहरातील विविध क्षेत्रांतील प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित राहणार आहेत. हा संवाद कार्यक्रम पुण्यातील सर्व प्रभागांमध्ये लाइव्ह स्क्रीनच्या माध्यमातून दाखवण्यात येणार असून, त्यातून पाच लाखांहून अधिक नागरिक या ऐतिहासिक संवादाचे साक्षीदार होतील, अशी माहिती भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस राजेश पांडे यांनी दिली..Crime: नवऱ्याचे घनदाट केस आवडायचे; पत्नीने प्रेमाने डोक्यावरून हात फिरवला अन् सगळे केसच हाती आले, नंतर... जे घडलं ते भयंकर .दहा लाख घरात पोहोचणार ‘संकल्पनामा’या संवाद कार्यक्रमाच्या निमित्ताने भाजपच्या ‘घर चलो’ या महत्त्वाकांक्षी अभियानाचाही शुभारंभ करण्यात येणार आहे. पुढील दोन दिवस चालणाऱ्या या अभियानाअंतर्गत पुण्यातील दहा लाख घरांपर्यंत भारतीय जनता पार्टीचा ‘संकल्पनामा’ पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, असे पांडे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.