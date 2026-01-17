Devendra Fadnavis : "कमिशनखोरी अन् उन्माद खपवून घेणार नाही"; फडणवीसांचा पुण्याच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांना कडक इशारा!

पुणे : पुणेकरांनी दिलेला जनादेश हा सत्तेचा माज मिरविण्यासाठी नाही, तर जबाबदारी उचलण्यासाठी आहे. महापालिका हा व्यवसाय नाही, कमिशनचा धंदा नाही. त्यामुळे तुम्ही गैरकारभार, उन्माद केल्यास तो खपवून घेतला जाणार नाही,” अशा थेट शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांना इशारा दिला. तसेच पाच वर्ष काय काम करणार याचे नियोजन तयार करा असा सल्लाही दिला..काल (ता. १६) महापालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आहे. ११९ जागांवर भाजपला ऐतिहासिक विजय मिळाल्याने पक्षात आनंदाचे वातावरण आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आज (ता. १७) एका कार्यक्रमानिमित्त पुण्यात आले होते. त्यामुळे या नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीत केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, मंत्री चंद्रकांत पाटील, माधुरी मिसाळ, खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी, शहराध्यक्ष धीरज घाटे, आमदार, पदाधिकारी आणि नवनिर्वाचित नगरसेवक उपस्थित होते..Pune Traffic: सोमवारी पुण्यातले महत्त्वाचे रस्ते बंद! शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी; 'हे' मार्ग टाळा अन् पर्यायी मार्ग बघा.फडणवीस म्हणाले, ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकासाच्या अजेंड्यावर पुणेकरांनी मतदानाच्या माध्यमातून आपल्यावर विश्वास दाखवा आहे. पण जर आपण व्यवस्थित काम न केल्यास हा विश्वास क्षणात लाटेसारखा ओसरू जाऊ शकतो. तुम्ही जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत तर हा जनादेश टिकणार नाही. त्यामुळे जनतेची कामे करा आणि हा विश्वास सार्थ ठरवा. असे काम केल्यास पुढील २५ वर्ष महापालिकेतून आपल्याला कुणीही हलवू शकणार नाही.”.पुणे महापालिका देशातील सर्वोत्तम ठरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून पुढील पाच वर्षांचे काटेकोर नियोजन करा. विकासकामे केवळ कागदावर न ठेवता प्रत्यक्षात उतरवा, त्यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करा. मोदी विजयाचा आनंद साजरा करत बसत नाहीत, ते दुसऱ्याच दिवशी पुढील पाच वर्षांचे नियोजन करतात. तीच कार्यशैली पुण्यात दिसली पाहिजे,” असेही फडणवीस यांनी सांगितले..प्रतिमा हेच भांडवलफडणवीस म्हणाले, ‘‘तुमची प्रतिमा म्हणजे भाजपची प्रतिमा आहे. एका व्यक्तीचा गैरप्रकार संपूर्ण पक्षाला बदनाम करतो. त्यामुळे कुणी कितीही मोठा असला, तरी गैरकारभार चालणार नाही. प्रतिमा हेच राजकारणातील सर्वात मोठे भांडवल आहे, त्याला तडा जाऊ देऊ नका, यांनी सांगितले..आदेशाची पायमल्लीअनधिकृत फ्लेक्स, होर्डिंग लावू शहराचे विद्रूपीकरण करू नका असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रचारादरम्यान भाजप कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांना दिले. पुणे फ्लेक्समुक्त करण्याचे आश्वासनही पक्षाच्या जाहीरनाम्यात दिले आहे. पण मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशाची पायमल्ली करत शहरात अनेक भागात भाजपच्या नगरसेवकांच्या विजयाचे अनधिकृत फ्लेक्स लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्याच्या आदेशाचा आणि जाहीरनाम्यातील आश्वासनाचा भाजपच्या नगरसेवकांना विसर पडलेला दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.