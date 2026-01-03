Pooja More–Dhananjay Jadhav: पूजा मोरे अन् धनंजय जाधवांच्या लग्नात देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले होते?

पुणे : भाजप नेत्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या पूजा मोरे-जाधव यांची सध्या राज्यभर चर्चा आहे. पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपने प्रभाग क्रमांक २ मधून त्यांना तिकीट दिले होते. मात्र, उमेदवारी जाहीर होताच पक्षाच्या काही कार्यकर्त्यांनी त्यांना सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले. पूजा मोरे यांचे जुने व्हिडिओ फिरवले गेले, ज्यात त्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करताना दिसत होत्या. या ट्रोलिंगच्या तीव्रतेमुळे पूजा मोरे-जाधव यांना अर्ज मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली. अखेर त्यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला आणि भाजपला त्या जागेवर नव्याने उमेदवार शोधावा लागला..लग्नसमारंभातील एक जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरलया संपूर्ण प्रकरणामुळे पूजा मोरे-जाधव यांचे नाव राज्याच्या राजकीय वर्तुळात सतत झळकत आहे. दरम्यान, आता त्यांच्या लग्नसमारंभातील एक जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नवदाम्पत्याला आशीर्वाद देताना दिसत आहेत. पूजा मोरे आणि धनंजय जाधव यांच्या विवाह सोहळ्यात फडणवीस उपस्थित होते आणि त्यांनी नवदाम्पत्यासाठी मनापासून शुभेच्छा व्यक्त केल्या होत्या..फडणवीस काय म्हणाले होते?फडणवीस म्हणाले होते, “अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की चिरंजीव धनंजय आणि चि. सौ. पूजा यांचा विवाहसोहळा पार पडला आहे. त्यांना आशीर्वाद देण्यासाठी आम्ही येथे आलो आहोत. उपस्थित सर्वांचे मी स्वागत करतो. ईश्वराची प्रार्थना आहे की हा देखणा सोहळा पाहायला मिळाला, त्याचप्रमाणे या दोघांचे संपूर्ण आयुष्य देखणे राहावे. ईश्वराचे सर्व आशीर्वाद त्यांना मिळावेत. हे दोघे नेहमी खूप धडपड करत असतात. आता पुढची धडपड एकत्र करा. तुम्ही दोघे मिळून एक शक्ती आहात. ती शक्ती सकारात्मक दिशेने पुढे न्या, असा मला पूर्ण विश्वास आहे.”.Pune Election Commission Report : दबावाखाली अर्ज माघारी? पुण्यातील बिनविरोध निवडणुकांवर आयोगाचा रिपोर्ट कार्ड.पुढे ते म्हणाले, “मनापासून प्रार्थना आहे की ईश्वराने धनंजय आणि पूजा यांना आशीर्वाद देवो. त्यांच्या आयुष्यातील सर्व मनोकामना पूर्ण होवोत. त्यांना सुख, समाधान आणि ऐश्वर्य लाभावे. तसेच, जे सामाजिक कार्य हे दोघे करतात, ते कार्य अधिक जोमाने, अधिक लोकाभिमुखतेने त्यांना करता यावे, असे आशीर्वाद ईश्वराने त्यांना द्यावेत.”.विरोधाभास अधोरेखित करणारा हा व्हिडिओहा व्हिडिओ सध्या वेगवेगळ्या राजकीय गटांकडून शेअर केला जात आहे. एकीकडे पूजा मोरे यांनी भाजपविरोधी भूमिका घेतली होती, तर दुसरीकडे त्यांच्या लग्नात फडणवीसांनी हजेरी लावून नवदाम्पत्याला शुभेच्छा दिल्या होत्या, हे विरोधाभास अधोरेखित करणारा हा व्हिडिओ मानला जात आहे. .Pooja Moreचा भाजपकडून अर्ज बाद, रडत रडत दिलं स्पष्टीकरण, म्हणाली.. | Devendra Fadnavis | Sakal News.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.