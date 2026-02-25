देवगावात तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या
देवगावमध्ये गळफास घेऊन तरुणाची आत्महत्या
बार्शीशहर, ता. २५ : देवगाव (ता. बार्शी) येथील एका तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना बुधवारी (ता. २५) उघडकीस आली. याप्रकरणी बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यात आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. नवनाथ गौतम जगताप (वय २९, रा. देवगाव, ता. बार्शी) यांनी देवगाव येथील गट क्रमांक २८५ मधील शेतात बाभळीच्या झाडाला दोरीने गळफास घेतल्याची माहिती बुधवारी सकाळी सुमारे ८.४५ वाजता त्यांच्या नातेवाइकांना मिळाली. घटनेची माहिती तत्काळ बार्शी तालुका पोलिसांना देण्यात आली. पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला असून पुढील तपास सुरू आहे. आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.
