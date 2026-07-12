Devkund Waterfall: देवकुंड धबधब्यात पुण्यातील दोन पर्यटक बुडाले; सोमवारी सकाळी शोधकार्य सुरु होणार

Pune Tourists Missing: रायगड जिल्ह्यातल्या माणगाव तालुक्यातील भिरा येथील कुंडलिका नदीचे उगमस्थान असलेला देवकुंड धबधबा पर्यटकांसाठी सध्या बंद आहे. तरीही काही पर्यटक जीव धोक्यात घालून धबधब्यावर जातात आणि दुर्घटना होते. अशीच दुर्दैवी घटना घडल्याची माहिती आहे. पुण्यातील दोघेजण देवकुंड धबधब्याखाली बुडाल्याचं वृत्त 'साम टीव्ही'ने दिलं आहे..देवकुंड धबधबा अतिशय डोंगराळ भागामध्ये आहे. तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी सात किलोमीटरचा ट्रेक करावा लागतो. मात्र सुरक्षेच्या दृष्टीने हा धबधबा पर्यटकांसाठी बंद आहे. तरीही पोलिसांची नजर चुकवून काही लोक तिथे जात असल्याची माहिती आहे. पुण्यातील दोघेजण त्या पद्धतीने धबधब्यावर गेले आणि खोल पाण्यात बुडाले, अशी प्राथमिक माहिती आहे..PM Awas Yojana: अकोल्यातील आदिवासी भागात घरकुल योजना रखडली; हप्ते न मिळाल्याने अर्धवट घरे, लाभार्थी संकटात, कुटुंबे उघड्यावर...ही घटना रविवार, दि. १२ जुलै रोजी दुपारच्या सुमारास घडल्याचं सांगितलं जातंय. मात्र भौगोलिक परिस्थितीमुळे अद्यापही शोधकार्य सुरु झालेलं नाही. सोमवारी सकाळी शोधकार्य सुरु होईल, असं कळतंय. धबधब्याच्या पाण्याच्या खोलीचा अंदाज येत नाही, त्यामुळे शोधकार्यादरम्यान अडचणी येतात, असं स्थानिक सांगतात..'लॉक अप' सोडताच सुनीता आहुजांचा मोठा खुलासा; म्हणाल्या, 'रिअॅलिटी' शब्दाचाच तिटकारा आलाय'.दरम्यान, घटनास्थळी पोलिस दाखल झाले असून बचाव पथकाशी संपर्क करण्यात आलेला आहे. धबधब्यात बुडालेले दोन पर्यटक पुण्यातले असल्याचं सांगितलं जात असून त्यांच्याविषयी अधिकची माहिती अद्याप मिळालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.