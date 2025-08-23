Manchar News : मंचरजवळ गोरक्षनाथ टेकडीवर शनी अमावस्येला भाविकांची गर्दी; पहाटे चार पासून दर्शनासाठी रांगा

मंचर - श्रावण महिन्याचा शेवटचा दिवस आणि शनी अमावस्या एकाच दिवशी आल्याने मंचरजवळील शेवाळवाडी- तांबडेमळा, (ता. आंबेगाव) येथील गोरक्षनाथ टेकडीवर शनिवारी (ता.२३) शनैश्वर महाराजांच्या शिळेच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी झाली. 'शनेश्वर महाराज की जय' या जयघोषाने परिसर दुमदुमून गेला होता. दिवसभरात तब्बल वीस हजारांहून अधिक भाविकांनी दर्शन घेतले..पहाटे चार वाजता अभिषेकाला सुरुवात झाली. बाबा खेतनाची ट्रस्टचे अध्यक्ष महंत योगी किशननाथजी महाराज यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शरद सहकारी बँकेचे अध्यक्ष देवेंद्र शहा, रमेशराव येवले, सुनील बाणखेले, ट्रस्टचे उपाध्यक्ष किशोर आडवाणी, सचिव सुरेश भोर, मिलिंद खुडे, सचिनराव शहा, अमोल बेंगडे,संजय मिश्रा, ऋषिकेश गावडे,गौरव भोर, दिनेश खुडे,अनिल वरे व सागर पाटील यांच्या हस्ते मानाचा अभिषेक करण्यात आला. यावेळी काळभैरवनाथ पतसंस्थेचे अध्यक्ष भरत भोर, संचालक, पौरात्य जगदीश त्रिवेदी, महेश चिंचोलकर,अमित सोमन यांनी केली..पुणे, लोणावळा, भीमाशंकर, नारायणगाव, राजगुरुनगर, घोडेगाव या परिसरातून भाविक मोठ्या संख्येने आले होते. त्यात नवविवाहित दांपत्यांची उपस्थिती विशेष लक्षणीय होती. येथे रुईच्या माळा, उडीद, मिरच्या, तेल, पूजेचे साहित्य व मिठाई अशी दुकाने थाटली होती..महंत मिरचीनाथ महाराज, महंत तुफाननाथ महाराज, एडवोकेट रोहिणी बाणखेले, बापू निघोट, अनुपम भोर, यांनी व्यवस्था पाहिली. निघोटवाडी मंचर तपनेश्वर मंडळाच्या भजनी मंडळाचा कार्यक्रम झाला. ओम शनेश्वर गृप (खाणवस्ती मंचर), पवन अग्रवाल, उमेश चक्कर, संदीप भोर मंडपवाले, मंगेश जवळे यांच्यावतीने अन्नदान करण्यात आले. अशा प्रकारे भक्तिमय वातावरणात आणि मोठ्या उत्साहात गोरक्षनाथ टेकडीवरील शनी अमावस्या सोहळा पार पडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.