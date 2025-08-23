पुणे

Manchar News : मंचरजवळ गोरक्षनाथ टेकडीवर शनी अमावस्येला भाविकांची गर्दी; पहाटे चार पासून दर्शनासाठी रांगा

श्रावण महिन्याचा शेवटचा दिवस आणि शनी अमावस्या एकाच दिवशी आल्याने गोरक्षनाथ टेकडीवर शनिवारी शनैश्वर महाराजांच्या शिळेच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी झाली.
shaneshwar maharaj shila darshan
shaneshwar maharaj shila darshansakal
डी. के. वळसे पाटील
मंचर - श्रावण महिन्याचा शेवटचा दिवस आणि शनी अमावस्या एकाच दिवशी आल्याने मंचरजवळील शेवाळवाडी- तांबडेमळा, (ता. आंबेगाव) येथील गोरक्षनाथ टेकडीवर शनिवारी (ता.२३) शनैश्वर महाराजांच्या शिळेच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी झाली. 'शनेश्वर महाराज की जय' या जयघोषाने परिसर दुमदुमून गेला होता. दिवसभरात तब्बल वीस हजारांहून अधिक भाविकांनी दर्शन घेतले.

manchar
devotees

