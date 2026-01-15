पुणे

Alandi News : माउलींच्या दर्शनासाठी भाविकांची मांदियाळी

मकर संक्रांतीनिमित्त आज आळंदीमध्ये जवळपास ६० हजारांहून अधिक महिलांनी माउलींच्या संजीवन समाधीचे दर्शन घेतले.
सकाळ वृत्तसेवा
आळंदी - मकर संक्रांतीनिमित्त आज आळंदीमध्ये जवळपास ६० हजारांहून अधिक महिलांनी माउलींच्या संजीवन समाधीचे दर्शन घेतले. मंदिर परिसर इंद्रायणी घाटावर विक्रेत्यांच्या गर्दीमुळे जत्रेचे स्वरूप आले होते.

