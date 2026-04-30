Pune News : पोलिस महासंचालक सन्मानचिन्ह जाहीर; पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे ग्रामीणमधील ३२ अधिकारी, अंमलदारांचा समावेश

पुणे/पिंपरी - महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला पोलिस अधिकारी आणि पोलिस अंमलदार यांना त्यांच्या सेवा कालावधीतील प्रशंसनीय सेवेसाठी 'पोलिस महासंचालक सन्मानचिन्ह-२०२५' जाहीर करण्यात आले. यामध्ये पुणे शहर पोलिस आयुक्तालयातील १४, पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयातील आठ आणि पुणे ग्रामीण पोलिस दलातील दहा अशा एकूण ३२ अधिकारी, अंमलदारांचा समावेश आहे..सन्मानचिन्ह जाहीर झालेले अधिकारी-अंमलदार -पुणे शहर पोलिस दल -वाहिद पठाण (पोलिस निरीक्षक, गुन्हे शाखा), रुस्तम मुजावर (सहाय्यक उपनिरीक्षक, बाणेर), प्रवीण शिंदे (सहाय्यक उपनिरीक्षक, हडपसर), अश्रुबा मोराळे (पोलिस हवालदार, स्वारगेट), नीलेश पर्वते (पोलिस हवालदार, वाहतूक शाखा), दयाराम शेगर (पोलिस हवालदार, वानवडी), शंकर कुंभार (पोलिस हवालदार, गुन्हे शाखा), सौदुबा भोजराव (पोलिस हवालदार, गुन्हे शाखा), अमोल पिलाणे (पोलिस हवालदार, वानवडी), सुजित पवार (पोलिस हवालदार चालक, मोटार परिवहन विभाग). राष्ट्रीय स्तरावरील खेळात प्रावीण्य मिळवल्याबद्दल : विजया खुटवड (सहाय्यक उपनिरीक्षक, नांदेडसिटी) आणि प्रगती ठोंबरे (पोलिस अंमलदार, वानवडी)..पिंपरी चिंचवड शहर पोलिस दल -बसवराज तेली (अतिरिक्त आयुक्त), विशाल हिरे (सहाय्यक आयुक्त), प्रवीण स्वामी (सहाय्यक निरीक्षक), राजेंद्र कोणकेरी (सहाय्यक उपनिरीक्षक), दीपक महाजन (सहाय्यक उपनिरीक्षक), आशिष बोटके (हवालदार), संतोष शिंदे (हवालदार), यामिनी ठाकरे (पोलिस अंमलदार)..पुणे ग्रामीण पोलिस दल -कुलदीप संकपाळ (सहाय्यक निरीक्षक, स्थानिक गुन्हे शाखा), सचिन नथाराम लोखंडे (सहाय्यक निरीक्षक माळेगांव), प्रदीप भावसार (सहाय्यक निरीक्षक, जगदेवप्पा पाटील (पोलिस उपनिरीक्षक, नारायणगांव), विनोद भोकरे (सहाय्यक उपनिरीक्षक, पुणे ग्रामीण), सुहास पवार, (सहाय्यक उपनिरीक्षक, पोलिस मुख्यालय), महेश बनकर (सहाय्यक उपनिरीक्षक, स्थानिक गुन्हे शाखा), दीपाली कहडणे (सहाय्यक उपनिरीक्षक, वाहतूक शाखा), राहुल पवार (पोलिस हवालदार, स्थानिक गुन्हे शाखा), अमित पाचारणे (पोलिस अंमलदार, इंदापूर)