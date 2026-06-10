पुणे

DGP Sadanand Date : ड्रग्ज तस्करी, संघटित गुन्हेगारी मोडून काढू

रेव्ह पार्ट्या, अमली पदार्थांची तस्करी, गर्भलिंग निदान आणि विषारी दारू प्रकरणातील संघटित गुन्हेगारी साखळी मोडून काढण्यासाठी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांची घेतली भेट.
DGP Sadanand Date

DGP Sadanand Date

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - रेव्ह पार्ट्या, अमली पदार्थांची तस्करी, गर्भलिंग निदान आणि विषारी दारू प्रकरणातील संघटित गुन्हेगारी साखळी मोडून काढण्यासाठी शिवसेना नेत्या व आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांची मुंबईत बुधवारी (ता. १०) भेट घेतली. या गंभीर विषयांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन पोलिस महासंचालकांनी या वेळी दिले.

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