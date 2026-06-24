पुणे

उपोषणास सर्वपक्षीय नेत्यांचा पाठिंबा

उपोषणास सर्वपक्षीय नेत्यांचा पाठिंबा
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पारगाव, ता. २४ : धामणी परिसरातील उपसा सिंचन योनांच्या शेती पंपांना त्वरित वीज जोड द्यावे. या मागणीसाठी सोमवारपासून (ता. २२) माजी सरपंच सागर जाधव यांच्यासह २५ शेतकरी ग्रामपंचायतीसमोर उपोषणास बसले आहेत. उपोषण आज (ता.२४) तिसऱ्या दिवशीही सुरू आहे. यावेळी सर्व पक्षीय नेत्यांनी उपोषण स्थळी भेट दिली व पाठिंबा दिला. काहींनी शासन दरबारी आपल्या मागणी संदर्भात पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.
आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागातील धामणी व पहाडदरा परिसरातील शेतकऱ्यांनी नऊ गट स्थापन करून डिंभे कालव्यावरून एकूण सहा ते सात कोटी रुपये खर्च करून एकूण नऊ उपसा सिंचन योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी पाणी परवाना काढला. बँका आणि अन्य माध्यमातून कर्ज काढून प्रत्यक्ष जलवाहिनी देखील पूर्ण केली आहे. या कामाला एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे.
शेतीपंपासाठी राज्य सरकारने सौर धोरण आणले आहे. मात्र, सौर पंपावरील उपसा सिंचन योजना ही पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे या परिसरातील उपसा सिंचन योजनेसाठी विशेष बाब म्हणून वीज जोड द्यावे, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी उपोषण सुरू केले आहे. काही महिलाही मंगळवारी (ता.२३) गावातील काही तास उपोषणास बसून पाठिंबा दिला.
दरम्यान, मागील तीन दिवसांत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष देवदत्त निकम, पंचायत समिती सदस्या श्वेता ढोबळे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, पंचायत समिती सदस्या अंकिता वाळुंज, खरेदी विक्री संघाचे माजी अध्यक्ष अनिल वाळुंज, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर बांगर, भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस डॉ. ताराचंद कराळे, संदीप बाणखेले, किरण वाळुंज, प्रमोद बाणखेले, शिवसेना नेते रमेश येवले, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष अरुण गिरे, सचिन बांगर, प्रवीण थोरात, किरण ढोबळे, निरगुडसरचे सरपंच रवींद्र वळसे पाटील, बाबाजी चासकर यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन उपोषणकर्त्यांची विचारपूस केली. महावितरणचे कार्यकारी अभियंता राहूल गवारे, तहसीलदार सचिन वाघ, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन कांडगे यांनीही उपोषणस्थळी भेट दिली.

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