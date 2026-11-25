पारगाव : धामणी ता. आंबेगाव येथील शेतकऱ्यांसाठी जलसमृद्धी प्रकल्पांतर्गत बायफ आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेड यांच्या सहकार्याने गांडूळखत निर्मिती केंद्रावर शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण व प्रक्षेत्र भेटीचे आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमात एकूण २० शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला..या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये माणिकडोह ( ता. जुन्नर ) येथील कृषिकाव्य अॅग्रो इंडस्ट्रीजच्या गांडूळखत निर्मिती केंद्रावर शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण व प्रक्षेत्र भेटीचे आयोजन करण्यात आले होते कृषिकाव्य अॅग्रो इंडस्ट्रीजच्या काव्या दातखिळे यांनी प्रशिक्षण मार्गदर्शक म्हणून शेतकऱ्यांना गांडूळखत निर्मितीचे महत्त्व, आवश्यक कच्चा माल, गांडूळखत बेड तयार करण्याची पद्धत आणि संपूर्ण निर्मिती प्रक्रियेबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले.यावेळी शेतकऱ्यांना गांडूळखत निर्मिती केंद्राची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. गांडूळखत बेडची रचना, शेणखत व सेंद्रिय अवशेषांचा वापर, योग्य ओलावा राखण्याची पद्धत तसेच गांडूळखत तयार होण्यासाठी आवश्यक व्यवस्थापन याबाबत प्रात्यक्षिकाद्वारे माहिती देण्यात आली या प्रशिक्षणामध्ये संदीप बोऱ्हाडे, भाऊसाहेब करंडे, प्रतिक जाधव , आशिष गाढवे, देविदास करंजखेले, गोपाळ रोडे,अमोल सीताराम जाधव, अशोक करंजखेले आदी शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला.तसेच तयार झालेले गांडूळखत पिकांमध्ये कोणत्या पद्धतीने व किती प्रमाणात वापरावे, याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. गांडूळखताच्या वापरामुळे जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढण्यास, जमिनीची सुपीकता सुधारण्यास आणि मातीचे आरोग्य टिकवून ठेवण्यास मदत होते, याबाबत शेतकऱ्यांना माहिती देण्यात आली.या कार्यक्रमास बायफ चे राजेश भोसले, अजित चत्तर आणि वरिष्ठ प्रकल्प अधिकारी धनंजय पवार उपस्थित होते. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांमध्ये सेंद्रिय शेती, गांडूळखत निर्मिती आणि शाश्वत शेती पद्धतींबाबत जागरूकता निर्माण करणे हा होता. शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या शेतावर गांडूळखत निर्मिती करून उपलब्ध सेंद्रिय कचऱ्याचा शेतीसाठी उपयोग करावा असे आवाहन राजेश भोसले यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.