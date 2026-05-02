Dhamaani Khandoba Festival: धामणीतील श्री म्हाळसाकांत खंडोबा मंदिरात स्वयंभू सप्तशिवलिंगाचा वासंतिक अष्टगंधउटी व फळ महोत्सव उत्साहात

पारगाव : धामणी ता. आंबेगांव येथील श्री. कुलस्वामी म्हाळसाकांत खंडोबा मंदिरात स्वयंभू सप्तशिवलिंगाचा तसेच खंडोबा, म्हाळसाई व बाणाईच्या मुखवट्यांचा वासंतिक अष्टगंधउटी व फळ महोत्सव उत्साहात साजरा झाला..वैशाख पौर्णिमा व बुध्द पौर्णिमेनिमित्त पारंपारिक अष्टगंधउटी सोहळ्यासाठी झेंडू,अष्टर, गुलाब, मोगरा आणि शुध्द अष्टगंधाचा वापर करण्यात आला. वाढत्या उन्हापासून देवाला थंडावा मिळावा या भावनेतून स्वयंभू सप्तशिवलिंगाला व मुखवट्यांना अष्टगंधाचा लेप लावून गाभार्यात सुगंधी फुलांची व फळांची आरास करण्यात आली होती. यामुळे अवघे मंदिर परिसर भक्तिने आणि सुगंधाने न्हाऊन निघाले होते बुध्द पौर्णिमेच्या मुहर्तावर काल शुक्रवारी शेकडो भाविकांनी "सदानंदाचा येळकोट,जय मल्हारच्या नामघोषात येथील पुरातन श्री म्हाळसाकांत खंडोबाचे दर्शन घेतले वैशाख पौर्णिमेच्या निमित्ताने खंडेरायाच्या स्वयंभू सप्तशिवलिंगावर सरत्या चैञ व वैशाख महिण्यातील वसंत व ग्रीष्म ॠतुतील चौथी वासंतिक अष्टगंधउटी साकारण्यात आली. खंडोबा, म्हाळसाई व बाणाईच्या तसेच स्वयंभू सप्तशिवलिंगावर साकारलेल्या अष्टगंधटीचे मनमोहक रुप पाहाण्यासाठी तसेच दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती. पहाटे चार वाजता घंटानाद झाला. त्यानंतर नवनाथ जाधव व संध्या जाधव, विठ्ठल जाधव व मंगल जाधव, अरुण बोर्हाडे व संगिता बोर्हाडे, सतीष तांबे व सुनिता तांबे, सिताराम जाधव व शितल जाधव, राहूल बढेकर व मनिषा बढेकर, शिवाजी जाधव व नंदा जाधव, राजेश भगत व सारिका भगत, गणेश ससाणे व शिल्पा ससाणे, अजिंक्य जाधव व शितल जाधव, अशोक जाधव व मनिषा जाधव या अकरा दाम्पत्यांच्या हस्ते वसंत पूजा व दुग्धाभिषेक व रुद्राभिषेक संपन्न झाला. खंडेराय म्हाळसाई बाणाई व जोगेश्वरीच्या मूर्तीना वस्रालंकार व सुंगधी फुलांचे हार घालण्यात आल्यानंतर देवस्थानाचे सेवेकरी प्रभाकर भगत., दादाभाऊ भगत,सुभाष तांबे,शांताराम भगत, नामदेव भगत, पांडुरंग भगत, धोंडीबा भगत, अनिरुध्द वाळूंज, बाळशिराम साळगट यांच्याकडून स्वयंभू सप्तशिवलिंग आणि पंचधातूच्या खंडोबा, म्हाळसाई व बाणाईच्या मुखवट्यावर सुवासिक केशर व सुंगधी दवण्याचे अत्तरमिश्रित अष्टगंध उटीचा लेप देण्यात आला..त्यानंतर खंडेरायाला नैवेद्य दाखवण्यात येऊन शेकडो भाविकांच्या उपस्थितीत आरती करण्यात आली. अभिषेकाचे पौरोहित्य मुकुंद क्षिरसागर यांनी केले. वसंत ॠतुच्या उष्म्याची दाहकता कमी करण्यासाठी मंदिराच्या गाभार्यात व सभामंडपात झेंडू.गुलाब.अष्टरच्या फुलांची सजावट करण्यात आली. मंदिराचे आवारात आकर्षक रांगोळ्या काढलेल्या होत्या. वासंतिक अष्टगंधउटी सोहळ्यानंतर भाविकांना दर्शनासाठी मंदिर खुले करण्यात आले.