Pune: नागरिकांची सार्वजनिक मालमत्तेबद्दल अनास्था.. जमिनीवर पडलेला सुस्थितील सोलर पथ दिवा उभा करण्याची साधी तसदीही घेतली जात नाही

सुदाम बिडकर पारगाव: धामणी ता. आंबेगाव येथील धनगरदरा रस्त्यावर गाढवेमळा / करंजखेले मळा दरम्यान रस्त्याच्या कडेला असलेला सोलर स्ट्रीट लाईट ( सौर ऊर्जेवर चालणारा पथ दिवा ) दोन आठवड्यापासून जमिनीवर पडला असून विशेष म्हणजे तो सुस्थितीत आहे. .रात्रीच्या वेळी तो चालूही होत आहे परंतु या परिसरातील नागरिकांनी तो पुन्हा ऊभा करण्याची किंवा ग्रामपंचायतीला कळविण्याची साधी तसदीही घेत नसल्याने यातुन नागरिकांची सार्वजनिक मालमत्तेबद्दल असलेली अनास्था दिसुन येत आहे..Pune: पारगाव येथे लोणी रस्त्यावरील लबडेमळा दरम्यान रस्त्याच्या साईडपट्ट्या खचल्याने अवजड वहातुक करणारा कंटेनर पलटी झाल्याने सुमारे २४ तास वहातुक विस्कळीत .ग्रामपंचायतीने काही महिन्यापूर्वी स्थानिक नागरिकांच्या मागणीवरून हजारो रुपये खर्च करून गावातील काही वस्त्यांच्या रस्त्यावर सोलर स्ट्रीट लाईट बसवल्या रात्रीच्या वेळी या रस्त्यावरून जाणाऱ्या नागरिकांची सोय झाली. धनगरदरा रस्त्यावर गाढवेमळा / करंजखेले मळा दरम्यान रस्त्याच्या कडेला असलेला सोलर स्ट्रीट लाईट दोन आठवड्यापासून जमिनीवर पडली आहे विशेष म्हणजे ती सुस्थितीत आहे..Premium|Political Defections : पक्षांतर, सत्तेची स्पर्धा आणि वक्तव्यांचा राजकीय खेळ .रात्रीच्या वेळी ती चालूही होत आहे. या रस्त्याने जाणारे नागरिक किंवा या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना पडलेली सोलर स्ट्रीट लाईट दिसत असुनही ती पुन्हा उभी करण्याची किंवा ग्रामपंचायतीला कळविण्याची साधी तसदीही घेत नसल्याने यातुन नागरिकांची सार्वजनिक मालमत्तेबद्दल असलेली अनास्था दिसुन येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.