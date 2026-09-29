International Player Honoured: आंतरराष्ट्रीय खेळाडू धनंजय मदने यांना ‘डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षणरत्न पुरस्कार २०२६’ गौरव

सुनील जगताप उरुळी कांचन : उरुळी कांचन येथील आंतरराष्ट्रीय खेळाडू धनंजय मदने यांना "डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षणरत्न पुरस्कार २०२६" ने गौरविण्यात आले. शिक्षण,क्रीडा व संशोधन क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या प्रसारासाठी सातत्याने कार्य करणारे आंतरराष्ट्रीय खेळाडू व क्रीडा शिक्षक धनंजय लक्ष्मण मदने यांना ग्रीन वर्ल्ड व जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट यांच्या वतीने प्रतिष्ठेचा ‘डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षणरत्न पुरस्कार-२०२६’प्रदान करून गौरविण्यात आले..रविवार,२७ सप्टेंबर २०२६ रोजी जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्स कॅम्पस-२,नऱ्हे,पुणे येथे झालेल्या विशेष समारंभात मान्यवरांच्या हस्ते मदने यांचा सन्मान करण्यात आला. शैक्षणिक संस्थांच्या स्थापना व विकासासाठी,गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या प्रसारासाठी आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केलेल्या उल्लेखनीय कार्याची दखल घेत हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.शिक्षण आणि क्रीडा क्षेत्रात अनेक वर्षे कार्यरत राहून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे, ग्रामीण भागातील खेळाडूंना संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी योगदान देणे, या कार्याचीही यावेळी विशेष दखल घेण्यात आली..या पुरस्कारामुळे शिक्षण,क्रीडा आणि संशोधन क्षेत्रातील धनंजय मदने यांच्या सातत्यपूर्ण कार्याचा गौरव झाला असून,त्यांच्या कार्यातून भावी पिढ्यांना प्रेरणा मिळत आहे.त्यांच्या या सन्मानाबद्दल शिक्षण,क्रीडा व सामाजिक क्षेत्रातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..या पुरस्कार सोहळ्यास अजय केसरी,आयकर आयुक्त,पुणे, डॉ. संजय देशमुख,माधुरी सोलार आणि डॉ.निवेदिता एकबोटे, नगरसेविका,पुणे महानगरपालिका, जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट अध्यक्ष सुधाकर जाधवर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे आयोजन शार्दुल जाधवर,उपाध्यक्ष,जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्स तसेच गौतम कोतवाल संचालक,राजगुरुनगर सहकारी बँक लि.यांच्या वतीने करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.