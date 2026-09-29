पुणे

International Player Honoured: आंतरराष्ट्रीय खेळाडू धनंजय मदने यांना ‘डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षणरत्न पुरस्कार २०२६’ गौरव

आंतरराष्ट्रीय खेळाडू व क्रीडा शिक्षक धनंजय मदने यांना शिक्षण, क्रीडा व संशोधन क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल प्रतिष्ठित ‘डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षणरत्न पुरस्कार-२०२६’ ने गौरव
International Player Dhananjay Madane Honored with ‘Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Shikshannratna Award 2026’

International Player Dhananjay Madane Honored with ‘Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Shikshannratna Award 2026’

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील जगताप

उरुळी कांचन : उरुळी कांचन येथील आंतरराष्ट्रीय खेळाडू धनंजय मदने यांना "डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षणरत्न पुरस्कार २०२६" ने गौरविण्यात आले. शिक्षण,क्रीडा व संशोधन क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या प्रसारासाठी सातत्याने कार्य करणारे आंतरराष्ट्रीय खेळाडू व क्रीडा शिक्षक धनंजय लक्ष्मण मदने यांना ग्रीन वर्ल्ड व जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट यांच्या वतीने प्रतिष्ठेचा ‘डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षणरत्न पुरस्कार-२०२६’प्रदान करून गौरविण्यात आले.

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