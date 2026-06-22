Pune: धनकवडी परिसरातील अतिक्रमणे जमीनदोस्त

धनकवडी: महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागातर्फे (झोन ५) शनिवारी धनकवडी परिसरात अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबविण्यात आली. पीआयसीटी रस्ता, भारती विद्यापीठ परिसर, थोरवे शाळा रस्ता, काश्मिरी चौक आणि चंद्रभागा नगर येथील सुमारे २० हजार चौरस फुटांचे अनधिकृत बांधकाम या वेळी हटविण्यात आले..या मोहिमेत दोन जेसीबी, दोन ब्रेकर आणि गॅस कटरच्या साहाय्याने पत्र्यांची शेड, व्यावसायिक गाळे व अनधिकृत फलकांवर कारवाई करण्यात आली. शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर व अधीक्षक अभियंता संतोष लांजेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअभियंता रूपाली ढगे व कनिष्ठ अभियंता सोपान रूपनर यांच्या पथकाने ही मोहीम राबविली. या वेळी महाराष्ट्र सुरक्षा बल आणि पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात होता..22 जून 2026 पंचांग: दुर्गाष्टमी, आर्द्रा प्रवेश आणि शुभ-अशुभ मुहूर्त जाणून घ्या.दरम्यान, महापालिकेच्या या कारवाईवर स्थानिक नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. काश्मिरी चौक ते चंद्रभागा चौक दरम्यान असलेल्या वैष्णवी विहार ‘बी’ सोसायटीच्या रहिवाशांनी, वारंवार तक्रार करूनही मुख्य अतिक्रमणांवर कारवाई झाली नसल्याचा आरोप केला आहे. सोसायटीच्या गाळा क्रमांक ११ शेजारील साइड मार्जिनमधील अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामावर केवळ जुजबी कारवाई करून पथक परतल्याने संताप व्यक्त होत आहे..T20 WC, IND W vs SA W: भारताचे सेमीफायनलचे गणित मारिझान कापच्या 'वन वुमन शो'मुळे बिघडले! दक्षिण आफ्रिकने मँचेस्टरमध्ये दिली मात."वैष्णवी विहार सोसायटीच्या दुकान क्रमांक ११ शेजारी फ्रंट व साइड मार्जिनमध्ये अनधिकृत शेड उभारून व्यावसायिक वापर सुरू आहे. वारंवार तक्रारी करूनही अतिक्रमण विभागाने केवळ वरवरची कारवाई केली. हे अतिक्रमण ट्रान्सफॉर्मरशेजारी असून यामुळे सोसायटीचा मार्गही अडवला गेला आहे."- सुभाष पेटकर, अध्यक्ष, वैष्णवी विहार ‘बी’ सहकारी गृहनिर्माण संस्था.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.