धानोरेत एकाची गळफासाने आत्महत्या
धानोरेत एकाची मफलरने
गळफास घेऊन आत्महत्या
सकाळ वृत्तसेवा
बार्शी शहर, ता. २ : धानोरे (ता. बार्शी) येथील धनाजी सुभाष गोरे (वय ४४) यांनी राहत्या घरातील हॉलच्या खिडकीच्या ग्रीलला गळ्यातील मफलरने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना शुक्रवारी (ता. २) दुपारी दोनच्या सुमारास घडली.
याबाबत बार्शी तालुका पोलिसांत मृत धनाजी यांचा चुलत भाऊ संतोष सुभाष गोरे पाटील (वय ४९, रा. धानोरे) यांनी घटनेची माहिती दिली. संतोष पाटील हे न्यायालयीन कामासाठी सकाळी ११ वाजता बार्शीत आले होते. बार्शीच्या न्यायालयात असतानाच दुपारी तीनच्या सुमारास धनाजी गोरे यांनी घरात आत्महत्या केल्याची माहिती पुतण्या यश पाटील याने मोबाईलवरून संतोष गोरे पाटील यांना दिली. संतोष यांनी तत्काळ धानोरे येथे जाऊन पाहणी केली असता, धनाजी गोरे यांनी फाशी घेतल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनी लगेच या घटनेची माहिती धानोरे गावचे पोलिस कर्मचारी शिंदे यांना दिली. त्यावरून बार्शी तालुका पोलिसांत घटनेची नोंद झाली आहे. धनाजी गोरे यांच्या आत्महत्येचे कारण अद्याप पुढे आले नाही. घटनेचा अधिक तपास बार्शी तालुका पोलिस करत आहेत.
