छत्रपती संभाजी तलाव सुशोभिकरण

१२ कोटी पाण्यात; नवीन ६० कोटींचा प्रस्ताव तयार
धर्मवीर संभाजीराजे तलाव सुशोभीकरण : जुन्या कामांवर प्रश्नचिन्ह
प्रमिला चोरगी : सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १९ : विजयपूर रस्त्यावरील धर्मवीर संभाजीराजे तलाव सुशोभीकरणासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने पाच वर्षांपूर्वी १२ कोटींचा निधी मंजूर केला होता. परंतु, या कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याने कामे कमी अन् पैसाच अधिक खर्च झाला. हा पैसा पाण्यातच गेला. आता नव्याने ६० कोटींचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून, जुनीच कामे यामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
यापूर्वी झालेल्या कामांचा लेखाजोखा, खर्चाचे ऑडिट आणि प्रत्यक्ष काम याचा कोणताही विचार न करता पुन्हा सुशोभीकरणाचा घाट घातला जात असल्याने महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
तलावाचा २०१८ चा आराखडा
विजयपूर रस्त्यावरील संभाजी तलाव सुशोभीकरणासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने राष्ट्रीय तलाव संवर्धन योजनेंतर्गत १२ कोटी २१ लाख १३ हजार रुपयांचा निधी २०१८ मध्ये मंजूर केला होता. यामध्ये ७ कोटी ३२ लाख रुपये केंद्र शासन आणि उर्वरित ४ कोटी ८८ लाख रुपये सोलापूर महापालिकेचा हिस्सा होता. या प्रकल्पाची संपूर्ण जबाबदारी महापालिकेवर होती. मंजुरीनंतर १२ महिन्यांत काम पूर्ण करण्याची अट होती. २०२० पर्यंत कामे पूर्ण होणे अपेक्षित असताना २०२५ पर्यंतही कामे सुरू होती. केंद्र, राज्य सरकार आणि महापालिका यांच्यातील सामंजस्य करार मंजुरीनंतर दोन आठवड्यांत करणे बंधनकारक असतानाही त्याचे उल्लंघन झाले. या निधीतून तलावाची सीमा निश्चित करणे, १ दशलक्ष क्षमतेचा एसटीपी प्रकल्प, स्वच्छतागृह सुधारणा, प्लॉटिंग राफ्टर्स, धोबीघाट नूतनीकरण, कारंजे, आयडॉल इमर्शन व्यवस्था, सिल्ट ट्रॅप, वृक्षलागवड, पडलेल्या भिंतींची दुरुस्ती, संरक्षक भिंत, पदपथ, सौरदिवे, बसण्यासाठी बाक आदी कामांचा समावेश होता.
चाैकट
हे आहेत आरोप...
- झाडांच्या लागवडीच्या नावाखाली केवळ कागदोपत्री १५०० झाडे दाखवून तब्बल १३ लाख रुपयांची उधळपट्टी झाली आहे.
- तलावातील जलपर्णी काढण्यासाठी ३७ लाख रुपये खर्च केल्याचे दाखविले मात्र आजही तलावात जलपर्णी कायम आहे.
- याशिवाय यापूर्वी तलाव विकासासाठी सुमारे १२ कोटी रुपये खर्च केले. कोणत्या कामावर खर्च केले याची कोणतीच माहिती संबंधित विभागाकडे नसल्याचे दिसून येते.
चाैकट
असा आहे नवा आराखडा
- धर्मवीर संभाजीराजे तलाव सुशोभीकरणासाठी २०२५ मध्ये ६० कोटींचा नवा विकास आराखडा तयार
- चार टप्प्यांमध्ये केली जाणार कामे. पहिल्या टप्प्यातील पाच कोटींच्या कामांसाठी नावीन्यपूर्ण योजना २०२६-२७ मधून प्रस्ताव
- पहिल्या टप्प्यात प्रवेशद्वार, स्वच्छतागृह, पॅगोडा, पार्किंग, कंपाउंड वॉल, उद्यान, झाडे, मुलांचे उद्यान व वॉटर फाउंटन यासाठी सुमारे पाच कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
- दुसऱ्या टप्प्यात घाट सुशोभीकरणासाठी ५ कोटींचा आराखडा आहे.
- तिसऱ्या टप्प्यात १.९१ किलोमीटर लांबीच्या बाबा गाडी ट्रॅकसाठी २१ कोटी ३४ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तर चौथ्या टप्प्यात प्रवेश मार्ग, पार्किंग, राणी लक्ष्मीबाई पुतळा, ॲडव्हेंचर पार्क, ग्लोब शिल्प, पक्षी निरीक्षण मनोरा, कमळ तलाव, वॉक-वे, पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा आदी कामांचा समावेश करण्यात आला आहे.
