Pune News: धायरीत जलवाहिनीच फोडली; बेकायदा नळजोड घेणाऱ्यांवर महापालिका कारवाई करणार

पुणे : महापालिकेकडून परवानगी न घेता बेकायदा नळजोड घेण्यासाठी धायरी येथील रायकर मळ्यात मुख्य जलवाहिनी फोडल्याचा धक्कादायक प्रकार दोन दिवसांपूर्वी उघडकीस आला आहे. महापालिकेने संबंधितांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला असला तरी या पाणीचोरांमुळे समान पाणीपुरवठा योजनेलाच सुरुंग लागण्याची शक्यता आहे. .धायरीत समान पाणीपुरवठा योजनेच्या अंतर्गत जलवाहिनी टाकली आहे. रायकर मळा येथील काही नागरिकांनी अनधिकृत नळजोड घेण्यासाठी प्लंबरला पाचारण केले होते. या प्लंबरने मुख्य जलवाहिनीला छिद्र पाडून नळजोड घेण्याचे काम गुरुवारी (ता. २१) मध्यरात्री सुरू केले होते. मात्र हे करताना प्लंबरकडून मुख्य जलवाहिनी फुटली आणि हजारो लिटर पाणी वाया गेले. जलवाहिनी फुटल्यानंतर प्लंबरने तेथून पळ काढल्याचे रहिवाशांनी सांगितले..अनधिकृत नळजोडीचे रॅकेटमहापालिकेसमोर पाणी चोरीचे गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेतून हे संकट कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी काही प्लंबर बेकायदा नळजोड देण्याचे काम करत आहेत. त्यांना स्थानिक नेत्यांचा पाठिंबा असल्याने ते बिनधास्तपणे जलवाहिनीला छिद्र पाडून पाण्याची चोरी करत आहेत. अनेक ठिकाणी जलवाहिन्यांतून अनधिकृत नळजोड घेतले असल्याचा आरोप करून पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी बघ्याची भूमिका घेत असल्याचे स्थानिक रहिवाशांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले.."जलवाहिनीला छिद्र पाडून अनधिकृत नळजोड घेणे हा गंभीर प्रकार असून, याची आम्ही पोलिसांकडे तक्रार दाखल करणार आहोत. या परिसरातील बेकायदा नळजोड शोधण्यासाठी मोहीम हाती घेतली जाणार आहे."- नंदकुमार जगताप, प्रमुख, पाणीपुरवठा विभाग."रायकर मळा येथे जलवाहिनीला छिद्र पाडून पाणी चोरी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याठिकाणी पाहणी केली असून '२४ बाय ७'च्या मुख्य जलवाहिनीलाच भगदाड पाडले आहे. या भागातील अनधिकृत नळजोडांवर कारवाई करण्यात येईल. "- सुहास महेंद्रकर, उपअभियंता, पुणे महापालिका.