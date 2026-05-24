Pune News: धायरीत जलवाहिनीच फोडली; बेकायदा नळजोड घेणाऱ्यांवर महापालिका कारवाई करणार

Illegal Water Connection Attempt Exposed in Dhayari: धायरीत मुख्य जलवाहिनी फोडून बेकायदा नळजोड घेण्याचा प्रकार उघड. पुणे महापालिका पाणी चोरी प्रकरणी कारवाईच्या तयारीत.
पुणे : महापालिकेकडून परवानगी न घेता बेकायदा नळजोड घेण्यासाठी धायरी येथील रायकर मळ्यात मुख्य जलवाहिनी फोडल्याचा धक्कादायक प्रकार दोन दिवसांपूर्वी उघडकीस आला आहे. महापालिकेने संबंधितांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला असला तरी या पाणीचोरांमुळे समान पाणीपुरवठा योजनेलाच सुरुंग लागण्याची शक्यता आहे.

