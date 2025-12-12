Pune Traffic News : धायरी फाट्यावर वाहतूक कोंडी गंभीर; रस्त्याची पुनर्रचना व अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

सिंहगड रस्ता : धायरी फाटा आणि सिंहगड रस्ता परिसरात वाढत चाललेली वाहतूक कोंडी आता गंभीर होत असून त्याचा थेट परिणाम वीर बाजी पासलकर उड्डाण पुलाखालील चौक आणि पुलावरून येणाऱ्या वाहतुकीवर होत आहे. फाट्यावर अडथळे निर्माण झाल्याने वाहनांची वेग मंदावून काही वेळातच संपूर्ण परिसरातील वाहतूक ठप्प होते. त्यामुळे धायरी फाटा मोकळा करून रस्त्याची पुनर्रचना, पार्किंग आणि भाजी विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र जागा अशा उपाययोजना करण्याची मागणी होत केली आहे.काही दिवसांपूर्वी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी या भागाची पाहणी करून अतिक्रमण, बेशिस्त पार्किंग आणि बॉटल नेकच्या समस्येवर नाराजी व्यक्त करत तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या होत्या..धायरी फाटा येथील पुलाखालील मोकळी जागा दोन भागांत विभागून एका बाजूस भाजी विक्रेत्यांना तर दुसऱ्या बाजूस सकाळी ९ ते रात्री ९ या वेळेत पार्किंग उपलब्ध करून द्यावी आणि उर्वरित वेळेत येथे पार्किंग बंद ठेवावी, अशी मागणी नागरिक करत आहे. धायरी फाट्यावरून कंपनीच्या बसने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांसाठी कालव्यालगत स्वतंत्र पार्किंग व्यवस्था आवश्यक आहे. वांजळे पुलाखालील अतिक्रमण आणि बॉटल नेक निर्माण करणाऱ्या सर्व अडथळ्यांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. महापालिकेने धायरी फाटा येथील पुलाखाली काही ठिकाणी ‘नो पार्किंग’ आणि काही ठिकाणी पार्किंग करण्यासाठी सूचना फलक लावले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नसल्याने वाहतुकीला अडथळा होण्याची समस्या कायम आहे..Ahilyanagar Crime: विवाहितेवर अत्याचार करणाऱ्यास दहा वर्षांची शिक्षा; एकटेपणाचा घेतला गैरफायदा.बॉटल नेक होणाऱ्या परिसरातील रस्ता मोकळा करणे, रस्त्यावर पट्टे आखून रस्ता मोकळा करणे, अतिक्रमणे काढणे यासाठी महापालिकेकडे कळविले असून त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल.- सुनील गवळी, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, सिंहगड रस्ता वाहतूक विभागया उपाययोजना आवश्यकचौक मोकळा करणे, रस्त्याची पुनर्रचना, पार्किंगची सुव्यवस्था गरजेचीकंपनी बस प्रवाशांसाठी कालव्यालगत स्वतंत्र पार्किंगची हवीअतिक्रमण हटवून बॉटल नेकची समस्या टाळावी.मी धायरीतील अंतर्गत भागात राहतो. आमच्या कंपनीची बस धायरी फाट्यापासून उपलब्ध असते, मात्र धायरीतील अंतर्गत भाग ते धायरी फाटा एवढ्या अंतरासाठी नाइलाजाने दुचाकी वापरावी लागते. येथे वाहने लावण्यासाठी महापालिकेने जागा नेमून द्यावी. महापालिकेने केवळ कर वसुली न करता नागरिकांना सोयी-सुविधाही उपलब्ध करून द्याव्यात.- राहुल शिंदे, स्थानिक नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.