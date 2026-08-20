पुणे

नर्हे, वडगाव बुद्रुक, धायरी परिसर (प्रभाग.क्र. ३४)

नर्हे, वडगाव बुद्रुक, धायरी परिसर (प्रभाग.क्र. ३४)
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- धायरी मुख्य रस्त्यावर चेंबर खचल्याने मोठा खड्डा
- नऱ्ह्यातील श्री कंट्रोल चौकातील खड्ड्यांत पावसाचे पाणी साचल्याने वाहनचालकांचे हाल
- पारी कंपनी चौकाजवळील सीएनजी पंपासमोर रस्त्यावर मोठे खड्डे
- सिंहगड रस्ता, धायरी फाटा उड्डाणपूल परिसरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांत आरएमसी प्लांटमधून काँक्रिट वाहून नेणाऱ्या डंपरच्या चाकांमुळे रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात माती साचत असल्याने चिखल
- बारंगणी मळा परिसरात वाहतुकीस अडथळा
- वडगाव बुद्रुक येथील चरवड वस्तीच्या दिशेने जाणाऱ्या रस्त्यावर चेंबरलगत पडलेले भगदाड धोकादायक

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