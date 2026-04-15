Pune DSK Vishw News: जीबीएसचा धोका कमी करण्यासाठी महापालिकेचा निर्णय; डीएसके विश्वला पावसाळ्यापूर्वी शुद्ध पाणीपुरवठा

पुणे : अशुद्ध पाण्यामुळे ग्युलियन बॅरी सिंड्रोम (जीबीएस) या आजाराने धायरी, खडकवासला परिसरात थैमान घातले होते. त्यामुळे या भागाला शुद्ध पाणी पुरवठा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिकेने समान पाणी पुरवठा योजनेतून डीएसके विश्व भागाल शुद्ध पाणी पुरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पावसाळ्यापूर्वी हे काम पूर्ण होईल अशी माहिती पाणी पुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता नंदकिशोर जगताप यांनी दिली..खडकवासाल, धायरी, नांदोशी, किरकिटवाडी, नांदेड, नऱ्हे या पुण्यात नव्याने समाविष्ट झालेल्या बहुतांश भागाला खडकवासला धरणातील पाणी शुद्ध न करता थेट दिले जाते. त्यामुळे पाण्यातील विषाणू, माती कायम राहात असल्याने या भागातील नागरिकांना जलजन्य आजार होत असतात. गेल्यावर्षी जानेवारी महिन्यात या भागात जीबीएस या आजाराने डोके वर काढले होते. त्यामध्ये डीएसके विश्व मधील एका तरुणाचा मृत्यू झाला होता. तर अनेकांना उपाचारासाठी लाखो रुपये खर्च करावे लागले आहेत..पुण्यात जीबीएसचा उद्रेक झाल्याची दखल राज्य सरकार व केंद्र सरकारलाही घ्यावी लागली होती. या भागात शुद्ध पाणी पुरवठा करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारकडे मागितला आहे. पण त्याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. महापालिकेने शक्य तेवढ्या भागाला शुद्ध पाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. डीएसके विश्वमध्ये ११ सोसायट्या असून, सुमारे १० हजार नागरिक या भागात राहातात. डीएसके विश्वच्या पायथ्याला समान पाणी पुरवठा योजनेतून मोठी टाकी बांधली असून, या टाकीतून डीएसके विश्वला सुमारे २० लाख लिटर रोज पाणी देता येणे शक्य आहे. त्यासाठी टाकीवर बूस्टर बसविणे, जलवाहिनी जोडणे आदी कामे करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरु केली आहे. हे काम लवकरच लवकर पूर्ण करावे अशी मागणी आज आमदार भीमराव तापकीर, नगरसेवक सुभाष नानेकर, नगरसेविका धनश्री कोल्हे, माजी नगरसेवक किशोर पोकळे यांनी आज महापालिकेत मुख्य अभियंता जगताप यांना भेटून केली..''डीएसके विश्व हा भाग जीबीएस प्रभावीत आहे. त्यामुळे या भागाला शुद्ध केलेले पाणी पुरविण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. पावसाळ्यापूर्वी या भागाला शुद्ध पाणी मिळेल.''- नंदकिशोर जगताप, मुख्य अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग.