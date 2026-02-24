वाई-धोम येथे काँक्रिटीकरण कामाचे भूमिपूजन
धोममध्ये रस्ता काँक्रिटीकरणाचे भूमिपूजन
मकरंद पाटील, शंभूराज देसाई यांच्या माध्यमातून विकासकामांना निधी
वाई शहर, ता. १६ : धोम (ता. वाई) येथे मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी मंजूर केलेल्या अंतर्गत रस्ता कॉँक्रिटीकरण कामाचे भूमिपूजन झाले.
या वेळी नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य बापूसाहेब शिंदे, पंचायत समिती सदस्य विक्रांत डोंगरे, रमेश गायकवाड, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष अविनाश कांबळे व महिला स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या सभासद उपस्थित होत्या.
मंत्री पाटील यांनी श्री नरसिंह मंदिर रस्ता काँक्रिटीकरणासाठी ४० लाख, तर पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी पेव्हर ब्लॉक्स बसवण्यासाठी पाच लाख रुपये निधी उपलब्ध करून दिला आहे. कार्यक्रमाचे आयोजन पाखाडी युवा कट्टाच्या कार्यकर्त्यांनी व ज्येष्ठांनी केले. मंत्री पाटील यांच्याकडील उपलब्ध निधीतून नरसिंह मंदिराकडे जाणाऱ्या पाथर्डी रस्त्याचे पाच लाख ८५ हजार रुपये खर्चाच्या कामाच्या उद्घाटन या वेळी करण्यात आले. ग्रामपंचायत सदस्य माधवी पोळ, वनिता पोळ यांनी स्वागत केले. सुरेश हगवणे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रशांत पोळ यांनी आभार मानले. कार्यक्रमास मिथुन कांबळे, आदिवासी कातकरी समाज बांधव, नंदकिशोर परदेशी, श्री. भोजने आदी उपस्थित होते.
धोम : अंतर्गत रस्ता काँक्रिटीकरण, पेव्हर ब्लॉक बसविण्याच्या कामाचा प्रारंभ करताना बापू शिंदे, विक्रांत डोंगरे, रमेश गायकवाड, सुरेश हगवणे, महिला बचत गट सदस्या व ग्रामस्थ.
