कोरेगाव धोम धरणाची आज परिक्रमा

धोम धरणाची आज परिक्रमा
कोरेगाव, ता. १२ : वाई, सातारा, जावळी व कोरेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरलेल्या धोम धरणाच्या स्थळावर धोम धरण पाणी बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने उद्या (ता. १३) जलपूजन व धोम धरण परिक्रमा आयोजित करण्यात आली आहे.
यंदा धोम धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्याने धरण लाभक्षेत्रातील वाई, सातारा, जावळी व कोरेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रतिवर्षाप्रमाणे रविवारी धोम धरणातील पाण्याचे पूजन आणि धोम धरण परिक्रमा आयोजित करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमात लाभक्षेत्रातील प्रत्येक गावातील शेतकरी, तसेच पाणी वापर संस्था प्रतिनिधींशी संवाद साधण्यात येणार आहे. मागील वर्षातील पाणीवाटप व वापराचा आढावा घेऊन आगामी वर्षातील परिस्थितीनुसार पाणी नियोजनाबाबत चर्चा केली जाणार आहे.
या कार्यक्रमास मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन समितीचे अध्यक्ष सी. आर. बर्गे, कार्याध्यक्ष रणजित फाळके, सचिव नंदकुमार माने-पाटील यांच्यासह जगदीश पवार, किशोर राऊत, माणिकराव भोसले, संजय गायकवाड, सुधाकर बर्गे, अर्जुन भोसले, पृथ्वीराज माने, संतोष जाधव, नेताजी भोसले व समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे. या परिक्रमेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी उद्या (रविवारी) सकाळी साडेनऊ वाजता सातारारोड येथे भीमनगर फाट्यावर जमावे, असे आवाहनही समितीने केले आहे.
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