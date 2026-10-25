ढोराळे येथे दोन एकर ऊस जळून सव्वा लाखाचे नुकसान

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ढोराळे (ता. बार्शी) : येथील शेतकरी प्रभाकर चौरे यांच्या शेतातील जळालेला ऊस.
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ढोराळेत दोन एकर उसाला
आग; सव्वा लाखाचे नुकसान
अज्ञाताने आग लावल्याची पोलिसांत तक्रार
सकाळ वृत्तसेवा
वैराग, ता. २५ : ढोराळे (ता. बार्शी) येथे शेतातील दोन एकर ऊस आगीत जळून खाक झाला. या आगीत ठिबक सिंचन संचही जळाल्याने शेतकरी प्रभाकर लक्ष्मण चौरे यांचे सुमारे सव्वालाख रुपयांचे नुकसान झाले. अज्ञात व्यक्तीने ऊस पेटवून दिल्याची तक्रार चौरे यांनी वैराग पोलिस ठाण्यात दिली आहे.
प्रभाकर चौरे यांच्या दोन एकर क्षेत्रात उसाचे पीक होते. शनिवारी (ता. २४) सकाळी शेजारील शेतकरी शिरीष काकडे यांनी त्यांना उसाला आग लागल्याची माहिती दिली. त्यानंतर चौरे हे भाऊ हरिश्चंद्र आणि पत्नी वंदना यांच्यासह शेतात गेले. त्यावेळी शेतातील उभा ऊस आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्याचे दिसून आले. आग आटोक्यात आणण्यासाठी गावातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन प्रयत्न केले. मात्र, तोपर्यंत दोन एकरांतील ऊस जळून खाक झाला होता. आगीत उसासह ठिबक सिंचन संचही जळाल्याने सुमारे एक लाख २५ हजार रुपयांचे नुकसान झाले. याप्रकरणी चौरे यांनी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध वैराग पोलिसांत तक्रार दिली आहे.
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