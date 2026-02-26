शाळांना धुळवडीची सुटी तीन मार्चला
शाळांना धुळवडीची
सुटी मंगळवारी
मायणी, ता. २६ : जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांना धुळवडीची सुटी मंगळवारी (ता. ३) राहणार आहे. शिक्षण विभागाने त्यासंबंधीचे परिपत्रक काढून जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापक व्हॉट्सॲप ग्रुपवर प्रसिद्ध केले आहे.
जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षण विभागाने शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मधील सुट्यांची वार्षिक यादी यापूर्वीच जाहीर केली होती. त्या यादीमध्ये धुळवडीची (होळीचा दुसरा दिवस) सुटी बुधवारी (ता. ४) नमूद करण्यात आली होती. यंदा होळी सोमवारी (ता. २) आणि धुळवड मंगळवारी (ता. ३) होणार आहे. सुट्यांच्या यादीत मात्र धुळवडीची सुटी बुधवारी (ता. ४) दिली असल्याने शिक्षक, मुख्याध्यापक व सुटीबाबत माहिती मिळालेले पालकही संभ्रमात होते. त्याची दखल घेत माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी धनंजय चोपडे यांनी स्वतंत्र परिपत्रक काढून धुळवडीची सुटी तीन तारखेला असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे सुटीविषयक संभ्रम दूर झाला आहे.
