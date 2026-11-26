- प्रज्वल रामटेकेपुणे - संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशी तंत्रज्ञान विकासाला चालना देण्यासाठी ‘संरक्षण प्रगत तंत्रज्ञान संस्था’ (डीआयएटी) अत्याधुनिक लेझर आणि फोटॉनिक्स (छायाप्रकाशीय) तंत्रज्ञानावर आधारित दोन महत्त्वाचे संशोधन प्रकल्प राबवीत आहे. यासाठी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (डीआरडीओ) सुमारे ४४ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. या संशोधनातून अत्याधुनिक लेझर प्रणाली आणि शत्रूच्या रडार संकेतांचा शोध घेणारी यंत्रणा विकसित करण्यात येणार असून, या मुळे भविष्यातील संरक्षण सज्जता आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्धक्षमता अधिक सक्षम करण्यास मदत होणार आहे..संरक्षण क्षेत्रातील आधुनिक युद्धतंत्रात लेझर आणि निर्देशित ऊर्जा शस्त्रास्त्रांचे महत्त्व वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘डीआयएटी’कडून उच्च क्षमतेची अतिवेगवान फायबर लेझर-ॲम्प्लिफायर प्रणाली (एचयूएफएलएएस) विकसित केली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी ‘डीआरडीओ’च्या डीपी अँड सी विभागाने १४ कोटी ४१ लाख ८० हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या संशोधनातून फेम्टोसेकंद क्षमतेचा उच्च शक्तीचा लेझर स्रोत विकसित करण्यात येणार आहे. हा लेझर स्रोत टेरावॅट क्षमतेच्या निर्देशित ऊर्जा शस्त्रास्त्रांसाठी (डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स) प्रारंभिक लेझर स्रोत म्हणून वापरता येणार आहे. तसेच अवकाशातील लक्ष्यांना निष्प्रभ करणे आणि प्रतिअवकाश तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी होणार आहे..फोटॉनिक्स तंत्रज्ञानातून शत्रूच्या संकेतांचा शोधआधुनिक युद्धात शत्रूच्या रडार आणि संपर्क यंत्रणांच्या संकेतांचे तत्काळ विश्लेषण करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. सध्या त्यासाठी पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर होतो. मात्र, ‘डीआयएटी’तर्फे विकसित केल्या जाणाऱ्या बहुपट्ट्यांतील फोटॉनिक्स ग्राहक प्रणालीमुळे ३० गिगाहर्ट्झपर्यंतच्या विविध आणि अधिक व्यापक क्षमतेच्या रेडिओ वारंवारता संकेतांचा शोध घेणे व ओळख पटविणे शक्य होणार आहे. त्यानंतर संबंधित संकेतानूसार प्रतिकारात्मक उपाययोजना करणाऱ्या यंत्रणेला तत्काळ माहिती उपलब्ध करून देता येईल..‘डीआयएटी’च्या उपयोजित भौतिकशास्त्र आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प राबविला जात आहे. यामध्ये भौतिकशास्त्र विभागातील चार संशोधक फोटॉनिक्स तंत्रज्ञानावर, तर इलेक्ट्रॉनिक्स विभागातील दोन संशोधक रडार यंत्रणेच्या विकासावर काम करणार आहेत. रेडिओ वारंवारता संकेतांचे वहन, फोटॉनिक पद्धतीने वारंवारतेत बदल आणि ॲनालॉग-टू-डिजिटल रूपांतरण अशा तंत्रज्ञानावर यात भर दिला जाणार असून, त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकारात्मक उपाययोजना अधिक सक्षम होतील..बीडीएल, ब्रह्मोसच्या अभियंत्यांना प्रशिक्षणसंशोधनासोबतच संरक्षण क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ घडविण्यावरही ‘डीआयएटी’चा भर असल्याचे संस्थेतर्फे सांगण्यात आले. भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) आणि ब्रह्मोससारख्या संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये नव्याने रुजू होणाऱ्या अभियंत्यांना संस्थेत सहा आठवड्यांचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. यामध्ये क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाच्या विविध पैलूंचा समावेश आहे. भारतीय नौदलासाठी मरीन प्रोपल्शन सिस्टिम इंटिग्रेशन या विषयावर नुकताच विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. तसेच डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) आणि अन्य उद्योगांतील कर्मचाऱ्यांनाही गॅस टर्बाइन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जात आहे..‘या दोन्ही महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रकल्पांच्या माध्यमातून संरक्षण क्षेत्रासाठी आवश्यक असणारे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान देशातच विकसित करण्याचा संस्थेचा प्रयत्न आहे. आधुनिक युद्धपद्धती आणि भविष्यातील सुरक्षा आव्हाने लक्षात घेता, लेझर तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालीच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण प्रगती साधण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. या तंत्रज्ञानाचा उपयोग भविष्यातील संरक्षण सज्जता अधिक सक्षम करण्यासाठी होणार आहे. तसेच परदेशी तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी करून संरक्षण उपकरणांच्या स्वदेशी संशोधन, विकास आणि निर्मितीला चालना देण्यास या प्रकल्पांमुळे मदत होईल.’- डॉ. बी. एच. व्ही. एस. नारायण मूर्ती, कुलगुरू, संरक्षण प्रगत तंत्रज्ञान संस्था (डीआयएटी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.