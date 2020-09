पुणे - जिल्ह्यात 197 मेट्रिक टन ऑक्‍सिजनची गरज असून, दररोज 229 मेट्रिक टन लिक्‍विड ऑक्‍सिजन उत्पादनाची क्षमता आहे. परंतु येथील उत्पादित ऑक्‍सिजन अन्य जिल्ह्यांतही वितरीत केला जातो. त्यामुळे ऑक्‍सिजनचा पुरवठा अपुऱ्या प्रमाणात होत आहे. तसेच, पुरेशा टॅंकरच्या अभावी ऑक्‍सिजनच्या वितरणात अडचणी येत असून, ती दूर करण्याची गरज आहे. जिल्ह्यात "आयनॉक्‍स एअर' आणि "तायो निप्पॉन' या दोन लिक्‍विड ऑक्‍स्जिन उत्पादक कंपन्या आहेत. तर, सिलिंडर भरणारे आठ रिफिलिंग प्लॅंटस आहेत. दररोजची उत्पादन क्षमता 220 मेट्रिक टन असली तरी इतर जिल्ह्यातही ऑक्‍सिजनची गरज आहे. शिवाय, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालयांना कंत्राटानुसार ऑक्‍सिजन पुरवठा करावा लागतो. त्यामुळे उत्पादन होत असूनही तेवढ्या प्रमाणात जिल्ह्यासाठी ऑक्‍सिजनचा पुरवठा होत नाही. याशिवाय सिलिंडर रिफिलिंग प्लॅंटसची संख्याही तुलनेत कमी आहे. सध्या उत्पादनाच्या 80 टक्‍के ऑक्‍सिजन वैद्यकीय कारणासाठी वापरण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार पुरवठा करण्याबाबत नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाकडून देण्यात आली. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप सिलिंडर रिफिलिंग प्लॅंटस उभारण्यासाठी प्रशासनाकडून एक दिवसात परवानगी देण्यात येणार आहे. सध्या कोकण विभागातून 50 मेट्रिक टन ऑक्‍सिजन उपलब्ध होत आहे. तसेच, चाकण एमआयडीसीमध्ये "एअर लिक्‍विड' हा शंभर मेट्रिक टन ऑक्‍सिजन उत्पादन क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. त्याला सुमारे तीन आठवड्याचा कालावधी लागणार असून, तो सुरू झाल्यास पुरेशा प्रमाणात ऑक्‍सिजनचा पुरवठा होईल.

- एस.व्ही. प्रतापवार, सहायक आयुक्‍त, औषध प्रशासन

