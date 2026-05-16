Dighi firing case: दिघी गोळीबार प्रकरणात पोलिसांवर चकमक; शिरूरजवळ आरोपी पसार, परिसरात नाकेबंदी व मोठी शोधमोहीम

शिरूर : दिघी येथे गोळीबार करून पळून चाललेल्या आरोपींनी आपल्या मागावरील पोलिसांवरही गोळीबार केल्याने खळबळ उडाली. सोनेसांगवी (ता. शिरूर) गावाजवळ आज रात्री सातच्या सुमारास ही घटना घडली असून, गोळीबार करणारे आरोपी दूचाकी रस्त्यावरच सोडून शेतात पळून गेल्याने त्यांच्या शोधासाठी पिंपरी - चिंचवड येथील पोलिस पथकासह शिरूर व रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याची पथके घटनास्थळी दाखल झाली आहेत. .स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनूसार, दिघी येथे दोन दिवसांपूर्वी गोळीबार करून पळून गेलेले दोघे रांजणगाव गणपती जवळील शेळके वस्तीवर असल्याची माहिती मिळाल्याने पिंपरी - चिंचवड चे पोलिस पथक त्यांचा माग काढीत या भागात आले. पोलिसांची चाहूल लागताच आरोपींनी दूचाकीवरून (क्र. एमएच १२ डब्ल्यूजी ५१८५) सोनेसांगवीच्या दिशेने पळ काढला. त्यावेळी पोलिसही आपल्या वाहनातून त्यांचा पाठलाग करीत होते. पेट्रोल संपल्यामुळे किंवा नादुरूस्त झाल्याने दूचाकी बंद पडल्याने दोघाही आरोपींनी दूचाकी रस्त्यातच सोडून आपल्या मागावर असलेल्या पोलिसांच्या दिशेने गोळीबार केला. पोलिसांनीही यावेळी प्रत्युत्तरादाखल गोळीबार केला. मात्र, दोघेही आरोपी दाट झाडी आणि उसाच्या शेतात पळून गेले..पिंपरी - चिंचवड पोलिस पथकाकडून याबाबतची माहिती मिळताच रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांचे पथकही घटनास्थळी दाखल झाले असून, गोळीबार करणाऱ्या आरोपींचा शोध घेण्यासाठी परिसराची नाकेबंदी करण्यात आली. आरोपींच्या शोधासाठी रात्री उशीरापर्यंत शोधमोहिम राबविण्यात आली. मात्र गोळीबार करणारांचा नेमका ठावठिकाणा लागू शकला नाही.