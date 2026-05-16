पुणे

Dighi firing case: दिघी गोळीबार प्रकरणात पोलिसांवर चकमक; शिरूरजवळ आरोपी पसार, परिसरात नाकेबंदी व मोठी शोधमोहीम

दिघीतील गोळीबार प्रकरणातील दोघे आरोपी पोलिसांवरही चढले धाडसी; सोनेसांगवीजवळ शेतात पसार, रात्री उशिरापर्यंत नाकेबंदी व शोधमोहीम
Crime

Midnight Chase: Gunfight Near Sonesangvi Village Sparks High Alert in Shirur

sakal
नितीन बारवकर
Updated on

शिरूर : दिघी येथे गोळीबार करून पळून चाललेल्या आरोपींनी आपल्या मागावरील पोलिसांवरही गोळीबार केल्याने खळबळ उडाली. सोनेसांगवी (ता. शिरूर) गावाजवळ आज रात्री सातच्या सुमारास ही घटना घडली असून, गोळीबार करणारे आरोपी दूचाकी रस्त्यावरच सोडून शेतात पळून गेल्याने त्यांच्या शोधासाठी पिंपरी - चिंचवड येथील पोलिस पथकासह शिरूर व रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याची पथके घटनास्थळी दाखल झाली आहेत.

Loading content, please wait...
police
fire
Fire Accident
shooting operation in Pune
shooters flee Pune store