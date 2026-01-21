पुणे

Digital Arrest Scam : ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली महिलेला पावणेपाच कोटींचा गंडा

Cyber fraud India : डिजिटल अरेस्टचा बनाव रचून सायबर चोरट्यांनी कोंढव्यातील महिलेची मनी लाँड्रिंगच्या नावाखाली चार कोटी ८२ लाख रुपयांची फसवणूक केली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘तुमच्या बँक खात्यांचा वापर मनी लाँड्रिंगसाठी झाला आहे. तुम्हाला डिजिटल अरेस्ट करण्यात आले आहे,’ असा बनाव रचून सायबर चोरट्यांनी कोंढवा परिसरातील एका महिलेची चार कोटी ८२ लाख रुपयांची फसवणूक केली. या प्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

