Pune Traffic: पुणे पोलिसांचा मोठा निर्णय! नियम मोडणाऱ्यांना स्वयंचलित चलन पाठवणार, वाहतूक नियमभंगावर डिजिटल चाप..

पुणे: शहरातील बेशिस्त वाहनचालकांना चाप लावण्यासाठी पुणे पोलिसांकडून 'इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम'(आयटीएमएस) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून आता वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांना थेट स्वयंचलित पद्धतीने ई-चलन पाठवले जाणार आहे, अशी माहिती अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील यांनी दिली..सॉफ्टवेअर एक्स्पोर्टर्स असोसिएशन ऑफ पुणे (सीप) तर्फे आयोजित 'पुणे सोशल इम्पॅक्ट डायलॉग' कार्यक्रमात ते बोलत होते. पुण्यात खासगी वाहनांची संख्या ७८ लाखांवर गेली असून, सार्वजनिक वाहतूक वापरणाऱ्यांचे प्रमाण अवघे ११ टक्के आहे. यामुळे वाहतूक समस्या गंभीर झाली आहे. यावर उपाय म्हणून मॅपमाय इंडिया आणि गुगलची मदत घेत शहरातील ३२ प्रमुख रस्त्यांवरील कोंडी सोडविण्यासाठी काम सुरू असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले..पुढील पाच वर्षांत शहरात १२० किलोमीटरचे मेट्रो जाळे तयार होईल; मात्र नागरिकांनीही सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. तसेच, पुण्यातील पर्यावरण, प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांनी त्यांच्या 'सीएसआर' निधीच्या माध्यमातून पुढाकार घ्यावा, असा सूर या परिषदेत उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केला.. सेवा ब्रिज फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण डी. एम, पिनॅकल इंडस्ट्रीजचे डॉ. सुधीर मेहता, क्लायमट ट्रूपर्स फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्त्या नटराजन, सिम्बायोसिस विद्यापीठाच्या मेडिकल आणि हेल्थ सायन्सेस विभागाचे कुलसचिव राजीव येरवडेकर, 'सीप'चे अध्यक्ष शिवराज साबळे, शिवेश विश्वनाथ, विनिता गेरा, बालचंद्र नामजोशी, अवंती कदम आदी या वेळी उपस्थित होते.